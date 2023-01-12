Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года

Совсем недавно прощались с праздниками и вот, кажется, он снова вернулись! Киноафиша поздравляет всех со Старым новым годом! Желаем вам оставить все беды и переживания в 2022, добиваться новых вершин в 2023 и всегда оставаться на позитиве! А, чтобы вам было еще веселее, подробно рассказываем, что можно посмотреть по телевидению на всех федеральных каналах уже сегодня.