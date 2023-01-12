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Киноафиша Новости Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года

Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года

12 января 2023 16:00
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года

Совсем недавно прощались с праздниками и вот, кажется, он снова вернулись! Киноафиша поздравляет всех со Старым новым годом! Желаем вам оставить все беды и переживания в 2022, добиваться новых вершин в 2023 и всегда оставаться на позитиве! А, чтобы вам было еще веселее, подробно рассказываем, что можно посмотреть по телевидению на всех федеральных каналах уже сегодня.

Первый. Программа передач на 13 января

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости (с субтитрами)

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Информационный канал

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя

01:00 Подкаст.Лаб

Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Поле чудес

Россия 1. Программа передач на 13 января

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Аншлаг. Старый Новый год

00:00 Новогодний голубой огонёк-2023

Матч!. Программа передач на 13 января

05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция из США. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 Что по спорту? Новосибирск

10:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска

11:55 Здоровый образ. Баскетбол

12:25 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Андрей Чемеркин

13:20 Матч! Парад

13:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска

14:50 Новости

14:55 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан». Прямая трансляция

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»

18:55 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Наполи» - «Ювентус»

00:45 Все на Матч!

01:15 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан»

02:55 Новости

03:00 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Рыбинска

03:50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Рыбинска

04:35 Ты в бане!

НТВ-Петербург. Программа передач на 13 января

04:40 Горюнов-2. 5-я серия

05:30 Горюнов-2. 6-я серия

06:20 Горюнов-2. 7-я серия

07:10 Горюнов-2. 8-я серия

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. Выпуск от 13 января

09:20 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 13-я серия

20:55 Бим-2. 14-я серия

21:50 Бим-2. 15-я серия

22:50 Герой по вызову. 9-я серия

23:45 Герой по вызову. 10-я серия

00:40 Медвежий угол. 21-я серия

01:25 Медвежий угол. 22-я серия

02:10 Медвежий угол. 23-я серия

02:55 Медвежий угол. 24-я серия

03:40 Медвежий угол. 25-я серия

04:25 Агентство скрытых камер. Няня с секретом

04:55 Новогодняя сказка для взрослых

ТВ-центр. Программа передач на 13 января

04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной

05:20 Мой герой. Владимир Стеклов

05:55 Перерыв в вещании

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Семнадцать мгновений весны

08:40 Доктор Иванов. Мать и сын

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Мать и сын

12:40 Доктор Иванов. Родная кровь

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Доктор Иванов. Родная кровь

17:00 Назад в СССР. Советский Новый год

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Песни нашего двора

00:00 Спортлото-82

01:35 Возвращение «Святого Луки»

03:05 Петровка, 38

03:20 Любовь на выживание

04:50 Георг Отс. Публика ждет...

Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Семнадцать мгновений весны

Культура. Программа передач на 13 января

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва боярская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор

07:30 Новости культуры

07:35 Дамы и господа доисторических времен

08:30 Рожденная революцией. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Родные поля

11:50 Подземные дворцы для вождя и синицы

12:30 Ганна Главари

13:45 Власть факта. Реформация и козни «Нечистой силы»

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное. Выпуск от 13.01.2023

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Верхний Уфалей (Челябинская область)

15:35 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера

16:15 Рожденная революцией. 4-я серия

17:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

18:00 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Дмитрий Лысенков

20:40 Старый Новый год

22:55 2 Верник 2. Евгений Стеблов

23:45 Новости культуры

00:05 Бесплодная кукушка

01:50 Озеро Балатон - живое зеркало природы

02:40 «Банкет». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 13 января

04:50 6 кадров. Сезон 3. 12-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия

05:20 Петушок-Золотой гребешок

05:30 Лягушка-путешественница

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 4-я и 5-я серии

08:55 Уральские пельмени

09:30 Уральские пельмени

09:50 Уральские пельмени

10:00 Уральские пельмени

10:05 Уральские пельмени

11:25 Уральские пельмени

12:55 Уральские пельмени

14:15 Уральские пельмени

15:45 Уральские пельмени

17:20 Уральские пельмени

18:55 Уральские пельмени

20:55 Везучий случай

22:45 Валериан и город тысячи планет

01:15 6 кадров. Сезон 7.

Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Лунтик и его друзья

РЕН ТВ. Программа передач на 13 января

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Флешбэк

22:00 «Команда «А»

00:00 Охота на Санту

01:50 Пороховой коктейль

03:35 Невероятно интересные истории

ТНТ. Программа передач на 13 января

04:20 Comedy Баттл. 35-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 28-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 29-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 30-я серия

10:30 Универ. Новая общага. 31-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 32-я серия

11:30 Универ. Новая общага. 33-я серия

12:00 Универ. Новая общага. 35-я серия

12:30 Универ. Новая общага. 36-я серия

13:00 Универ. Новая общага. 37-я серия

13:30 СашаТаня. 40-я серия

14:00 СашаТаня. 41-я серия

14:30 СашаТаня. 42-я серия

15:00 СашаТаня. 43-я серия

15:30 СашаТаня. 44-я серия

16:00 СашаТаня. 45-я серия

16:30 СашаТаня. 46-я серия

17:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия

18:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия

22:00 Самоирония судьбы

23:35 Женский клуб. Новогодний. 24-я серия

00:35 Мамы-3

02:10 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия

02:55 Comedy Баттл. 33-я серия

03:40 Comedy Баттл. 36-я серия

04:25 Comedy Баттл. 37-я серия

Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Самоирония судьбы

Домашний. Программа передач на 13 января

04:00 Любимый Новый год

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»

13:40 Порча. Голодная смерть

14:10 Знахарка. Тяжесть

14:40 Верну любимого. Беспощадная любовь

15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Голодная смерть

23:25 Знахарка. Тяжесть

23:55 Верну любимого. Беспощадная любовь

00:20 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»

01:15 Тест на отцовство

02:55 Давай разведёмся!

03:45 По делам несовершеннолетних

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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