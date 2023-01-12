Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Совсем недавно прощались с праздниками и вот, кажется, он снова вернулись! Киноафиша поздравляет всех со Старым новым годом! Желаем вам оставить все беды и переживания в 2022, добиваться новых вершин в 2023 и всегда оставаться на позитиве! А, чтобы вам было еще веселее, подробно рассказываем, что можно посмотреть по телевидению на всех федеральных каналах уже сегодня.
Первый. Программа передач на 13 января
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя
01:00 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 13 января
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Аншлаг. Старый Новый год
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
Матч!. Программа передач на 13 января
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция из США. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 Что по спорту? Новосибирск
10:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска
11:55 Здоровый образ. Баскетбол
12:25 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Андрей Чемеркин
13:20 Матч! Парад
13:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска
14:50 Новости
14:55 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан». Прямая трансляция
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»
18:55 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Наполи» - «Ювентус»
00:45 Все на Матч!
01:15 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан»
02:55 Новости
03:00 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Рыбинска
03:50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Рыбинска
04:35 Ты в бане!
НТВ-Петербург. Программа передач на 13 января
04:40 Горюнов-2. 5-я серия
05:30 Горюнов-2. 6-я серия
06:20 Горюнов-2. 7-я серия
07:10 Горюнов-2. 8-я серия
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. Выпуск от 13 января
09:20 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 13-я серия
20:55 Бим-2. 14-я серия
21:50 Бим-2. 15-я серия
22:50 Герой по вызову. 9-я серия
23:45 Герой по вызову. 10-я серия
00:40 Медвежий угол. 21-я серия
01:25 Медвежий угол. 22-я серия
02:10 Медвежий угол. 23-я серия
02:55 Медвежий угол. 24-я серия
03:40 Медвежий угол. 25-я серия
04:25 Агентство скрытых камер. Няня с секретом
04:55 Новогодняя сказка для взрослых
ТВ-центр. Программа передач на 13 января
04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной
05:20 Мой герой. Владимир Стеклов
05:55 Перерыв в вещании
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Семнадцать мгновений весны
08:40 Доктор Иванов. Мать и сын
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Мать и сын
12:40 Доктор Иванов. Родная кровь
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Доктор Иванов. Родная кровь
17:00 Назад в СССР. Советский Новый год
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Песни нашего двора
00:00 Спортлото-82
01:35 Возвращение «Святого Луки»
03:05 Петровка, 38
03:20 Любовь на выживание
04:50 Георг Отс. Публика ждет...
Культура. Программа передач на 13 января
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва боярская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор
07:30 Новости культуры
07:35 Дамы и господа доисторических времен
08:30 Рожденная революцией. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Родные поля
11:50 Подземные дворцы для вождя и синицы
12:30 Ганна Главари
13:45 Власть факта. Реформация и козни «Нечистой силы»
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное. Выпуск от 13.01.2023
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Верхний Уфалей (Челябинская область)
15:35 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера
16:15 Рожденная революцией. 4-я серия
17:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18:00 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
20:40 Старый Новый год
22:55 2 Верник 2. Евгений Стеблов
23:45 Новости культуры
00:05 Бесплодная кукушка
01:50 Озеро Балатон - живое зеркало природы
02:40 «Банкет». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 13 января
04:50 6 кадров. Сезон 3. 12-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия
05:20 Петушок-Золотой гребешок
05:30 Лягушка-путешественница
05:50 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 4-я и 5-я серии
08:55 Уральские пельмени
09:30 Уральские пельмени
09:50 Уральские пельмени
10:00 Уральские пельмени
10:05 Уральские пельмени
11:25 Уральские пельмени
12:55 Уральские пельмени
14:15 Уральские пельмени
15:45 Уральские пельмени
17:20 Уральские пельмени
18:55 Уральские пельмени
20:55 Везучий случай
22:45 Валериан и город тысячи планет
01:15 6 кадров. Сезон 7.
РЕН ТВ. Программа передач на 13 января
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Флешбэк
22:00 «Команда «А»
00:00 Охота на Санту
01:50 Пороховой коктейль
03:35 Невероятно интересные истории
ТНТ. Программа передач на 13 января
04:20 Comedy Баттл. 35-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 28-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 29-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 30-я серия
10:30 Универ. Новая общага. 31-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 32-я серия
11:30 Универ. Новая общага. 33-я серия
12:00 Универ. Новая общага. 35-я серия
12:30 Универ. Новая общага. 36-я серия
13:00 Универ. Новая общага. 37-я серия
13:30 СашаТаня. 40-я серия
14:00 СашаТаня. 41-я серия
14:30 СашаТаня. 42-я серия
15:00 СашаТаня. 43-я серия
15:30 СашаТаня. 44-я серия
16:00 СашаТаня. 45-я серия
16:30 СашаТаня. 46-я серия
17:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия
18:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия
22:00 Самоирония судьбы
23:35 Женский клуб. Новогодний. 24-я серия
00:35 Мамы-3
02:10 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
02:55 Comedy Баттл. 33-я серия
03:40 Comedy Баттл. 36-я серия
04:25 Comedy Баттл. 37-я серия
Домашний. Программа передач на 13 января
04:00 Любимый Новый год
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»
13:40 Порча. Голодная смерть
14:10 Знахарка. Тяжесть
14:40 Верну любимого. Беспощадная любовь
15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Голодная смерть
23:25 Знахарка. Тяжесть
23:55 Верну любимого. Беспощадная любовь
00:20 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»
01:15 Тест на отцовство
02:55 Давай разведёмся!
03:45 По делам несовершеннолетних