Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого»

18 января в 19.30 в кинотеатре «Великан парк» пройдет показ вестерна «Отзвуки прошлого», организованный специально для членов Киноклуба Киноафиши. Зрители окажутся на самом настоящем Диком Западе в компании легендарного голливудского актера.

Николас Кейдж сыграл Колтона Бриггса, в прошлом он был убийцей, но благодаря любящей женщине уже много лет ведет жизнь примерного семьянина. Однако смерть супруги заставляет главного героя вновь взять в руки оружие, на этот раз ради благой цели — спасения своей семьи. Верной соратницей Бриггса становится его маленькая дочь. Храбрая девочка не уступает своему отцу в упрямстве и хладнокровии.

Помимо Кейджа, в экшне Бретта Доноху сыграли Клинт Ховард, Абрахам Бенруби и 12-летняя восходящая звезда Райан Кира Армстронг.

Участники киноклуба смогут посмотреть новый вестерн на день раньше официальной премьеры в России! Пройдите обязательную регистрацию на странице клуба и получите бесплатный билет на показ.