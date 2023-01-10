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Киноафиша Новости Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого»

Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого»

10 января 2023 12:19
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого»

Посмотрите новый фильм с Николасом Кейджем раньше всех!

18 января в 19.30 в кинотеатре «Великан парк» пройдет показ вестерна «Отзвуки прошлого», организованный специально для членов Киноклуба Киноафиши. Зрители окажутся на самом настоящем Диком Западе в компании легендарного голливудского актера.

Николас Кейдж сыграл Колтона Бриггса, в прошлом он был убийцей, но благодаря любящей женщине уже много лет ведет жизнь примерного семьянина. Однако смерть супруги заставляет главного героя вновь взять в руки оружие, на этот раз ради благой цели — спасения своей семьи. Верной соратницей Бриггса становится его маленькая дочь. Храбрая девочка не уступает своему отцу в упрямстве и хладнокровии.

Помимо Кейджа, в экшне Бретта Доноху сыграли Клинт Ховард, Абрахам Бенруби и 12-летняя восходящая звезда Райан Кира Армстронг.

Участники киноклуба смогут посмотреть новый вестерн на день раньше официальной премьеры в России! Пройдите обязательную регистрацию на странице клуба и получите бесплатный билет на показ.

Фото: Capstone Pictures
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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