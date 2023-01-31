В новом сезоне «Патриота» появится Александр Емельяненко, а главный герой получит новую напарницу

Создатели комедийного сериала «Патриот» поделились новыми подробностями о предстоящем третьем сезоне шоу.

Главные роли в продолжении исполнили Антон Жижин («Стендап под прикрытием»), Анастасия Талызина («Пиковая дама: Зазеркалье»), Владимир Сычев («Добро пожаловать в семью»), Алексей Базанов («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!») и Екатерина Новокрещенова («Конец света»). Кроме того, в новых сериях будет несколько небольших, но ярких камео. Например, одной из приглашенных звезд третьего сезона стал известный боец смешанных единоборств и боксер Александр Емельяненко.

В новом сезоне Саня Кучин (Жижин) начнет расследование с целью найти ответ на вопрос, является ли он родственником бывшего президента США Дональда Трампа. На пути к истине героя ждет множество неожиданных препятствий и откровений. Хотя из-за неясного происхождения Сани он оказался временно отстранен от учебы в Академии ФСБ, вести свое расследование герой будет не один — помощь и поддержку в этом нелегком деле ему окажет новая напарница в лице стажерки Окси (Новокрещенова). В это же время другие персонажи сериала также не будут сидеть без дела: Ленка (Талызина) попытается стать звездой социальных сетей, ее отец (Сычев) заполучит в свое владение целый банный комплекс, а Валера (Базанов) постарается удержать семью от распада.

Режиссером новых серий шоу выступил Николай Бурлак («Улица»).

Третий сезон «Патриота», состоящий из 16 серий, выйдет на экраны 13 февраля.