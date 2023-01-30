Миа Гот считает, что учредители «Оскара» напрасно игнорируют фильмы ужасов

Звезда хорроров «Бескрайний бассейн» и «Пэрл» Миа Гот хотела бы, чтобы члены Американской киноакадемии уделяли больше внимания фильмам ужасов при выборе номинантов на премию «Оскар». Своими надеждами актриса поделилась в новом интервью Джейку Гамильтону. По мнению Гот, киноакадемики предвзяты в своем выборе лучших фильмов:

«Это не очень честная политика отбора, она не полностью основана на качестве кино как такового. Я думаю, что внутри Академии много чего происходит, много внутренних интриг, влияющих на номинации и фильмы, которые их получают. Может быть, я не должна этого говорить, но мне кажется, что это правда. Думаю, многие это знают».

Актриса считает, что Академии необходимы серьезные реформы:

«Я думаю, что необходимо изменить эту ситуацию. Должен произойти сдвиг. Если бы они наконец начали взаимодействовать с широкой публикой, это бы пошло премии на пользу».

За всю историю «Оскара» академики действительно часто игнорировали фильмы ужасов, которые стали бессмертной классикой в последующие годы. К таким картинам, в частности, относятся «Психо», «Нечто», «Кэрри» и «Полтергейст». Однако в некоторых случаях Академия все-таки делала исключения. Например, в 1974 году культовый хоррор «Изгоняющий дьявола» получил сразу десять номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм. В этом году академики решили проигнорировать популярный фильм ужасов «Нет» Джордана Пила, ранее удостоенный нескольких престижных кинопремий.