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Киноафиша Новости Адам Драйвер спасает девочку от динозавров в новом трейлере фантастического боевика «65»

Адам Драйвер спасает девочку от динозавров в новом трейлере фантастического боевика «65»

27 января 2023 11:17
Адам Драйвер спасает девочку от динозавров в новом трейлере фантастического боевика «65»

Фильм о выживании на доисторической Земле был снят соавторами дилогии «Тихое место».

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала новый трейлер фантастического боевика «65». Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер («История о супружестве»), Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»), Хлоя Коулмэн («Аватар: Путь воды») и Ника Кинг («Эйфория»).

По сюжету, 65 миллионов лет назад на нашей планете терпит крушение космический корабль. Единственными выжившими после аварии пассажирами оказываются командир Миллс (Драйвер) и маленькая девочка Коа (Гринблатт). Вместе они начинают исследовать Землю в эпоху, когда ее населяли смертоносные динозавры, пытаться выжить в суровых условиях доисторического мира и искать способ вернуться домой.

В новом ролике детально показаны существа, с которыми придется столкнуться главным героям. Среди них, конечно же, нашлось место тираннозавру, чей образ очень укоренился в массовой культуре благодаря франшизе «Парк Юрского периода». Кроме того, в концовке трейлера можно увидеть, что на своем пути Миллс и Коа встретят и другие опасности, например, метеоритный дождь, который может быть предвестником появления того самого метеорита, послужившего причиной вымирания динозавров.

Постановщиками и сценаристами «65» являются Скотт Бек и Брайан Вудс, соавторы дилогии «Тихое место» и авторы хоррора «Они».

Премьера фантастического боевика состоится 17 марта.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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