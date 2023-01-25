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Киноафиша Новости Брендан Фрейзер неожиданно появился в образе Рика О’Коннелла на показе «Мумии» в Лондоне

Брендан Фрейзер неожиданно появился в образе Рика О’Коннелла на показе «Мумии» в Лондоне

25 января 2023 11:43
Брендан Фрейзер неожиданно появился в образе Рика О’Коннелла на показе «Мумии» в Лондоне

Актер поблагодарил британцев за вклад их страны в создание этой фантастической франшизы.

Брендан Фрейзер устроил сюрприз поклонникам фантастической франшизы «Мумия»: актер посетил недавнюю лондонскую ретроспективу первых двух частей серии. В британской столице показали оригинальный фильм «Мумия» 1999 года и его сиквел «Мумия возвращается» 2001 года. Сеансы состоялись в кинотеатре Prince Charles Cinema 20 января. Неожиданное появление Фрейзера было встречено бурными аплодисментами.

Перед началом просмотра актер выступил перед залом, облачившись в образ своего героя Рика О’Коннелла. Он отметил большой вклад Великобритании в создание фильмов «Мумия»:

«Я горжусь тем, что стою перед вами сегодня вечером, потому что этот фильм был снят в Великобритании. Вы должны знать это! И сиквел тоже. Гордитесь этим. Спасибо, что пришли сюда. Во время съемок мы понятия не имели, что за фильм мы делаем. Мы не знали, будет ли это драма, или комедия, или боевик, или хоррор, или мелодрама, или все сразу. Мы понятия не имели, пока не показали картину британским зрителям. Спасибо вам за это!»

В прошлом году в интервью Variety Фрейзер заявил, что готов сняться в новой части «Мумии», если ему поступит такое предложение. На данный момент последним фильмом франшизы с участием актера является «Мумия: Гробница Императора Драконов» (2008). В 2017 году студия Universal попыталась перезапустить серию, выпустив одноименный фильм с Томом Крузом в главной роли, но этот блокбастер разочаровал как критиков, так и рядовых зрителей.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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