Керри Вашингтон и Опра Уинфри сыграют в фильме Тайлера Перри о Второй мировой войне

Стрим-сервис Netflix огласил актерский состав предстоящего исторического фильма Six Triple Eight («Шесть трижды восемь»).

Главными звездами картины станут Керри Вашингтон («Джанго Освобожденный») и Опра Уинфри («Когда они нас увидят»). К ним также присоединились Эбони Обсидиан («Мастер не на все руки»), Милона Джексон («Как избежать наказания за убийство»), Кайли Джефферсон («Хрупкие создания»), Шанис Шантай и Сара Джеффери («Секретные материалы»).

Six Triple Eight повествует о единственном батальоне времен Второй мировой войны, состоящем исключительно из чернокожих женщин. В основу фильма легла статья Кевина М. Хаймела из журнала WWII History Magazine, посвященной 6888-му батальону, состоящему из 855 темнокожих женщин. Когда они присоединились к вооруженным силам, перед ними была поставлена колоссальная задача — разобрать и отправить всю недоставленную почту, накопившуюся за три года войны. В течение почти 75 лет после окончания боевых действий их история оставалась неизвестной для широкой общественности. Однако 14 марта 2022 года офис президента США издал указ о награждении женщин 6888-го полка золотой медалью Конгресса.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером фильма выступает Тайлер Перри, наиболее известный по серии фильмов «Мэдея», а также картинам «Песни о любви», «Хорошие поступки» и «Клуб одиноких мам». Six Triple Eight станет уже третьей его лентой, снятой для Netflix. Ранее он также работал со стриминговым сервисом над фильмами «Грехопадение», «Мэдея: Возвращение» и «Блюз джазмена».