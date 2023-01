В трейлере третьей серии «Одних из нас» показали героев Ника Оффермана и Мюррэя Бартлетта

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер третьего эпизода постапокалиптического сериала «Одни из нас».

Последняя на данный момент вторая серия завершилась тем, что Тесс (Анна Торв) смогла убедить Джоэла (Педро Паскаль) продолжить путешествие и привести Элли (Белла Рэмси) в Bill and Franks’s после того, как встреча со «Светлячками» провалилась.

В начале ролика показан мужчина, который сидит в темной комнате и смотрит на мониторы камер наблюдения. Он замечает на них что-то подозрительное и говорит: «Не сегодня, псы нового мирового порядка». Далее нам представляют этого таинственного персонажа — им оказывается Билл (Ник Офферман), давний знакомый Джоэла. Он выходит на улицу из своего подземного укрытия, чтобы посмотреть, кто попался в его ловушку. Заглянув в яму, он видит Фрэнка (Мюррэй Бартлетт), заплутавшего выжившего, который просит Билла поделиться едой. Однако суровый герой отказывается заниматься благотворительностью.

После первого продолжительного отрывка с Биллом и Фрэнком зрителей возвращают к Джоэлу и Элли. Мы видим, как девочка находит пистолет в ящике стола. Затем Джоэл говорит Биллу, что рано или поздно бандиты найдут его укрытие, но тот уверен, что все будет в порядке. В конце нам показывают, что на дом Билла действительно совершается нападение.

Шоураннерами проекта выступают Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и создатель оригинальной видеоигры The Last Of Us Нил Дракманн

Третий эпизод «Одних из нас» выйдет на HBO Max 29 января.