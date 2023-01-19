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Киноафиша Новости Съемки байопика о Майкле Джексоне пройдут в этом году

Съемки байопика о Майкле Джексоне пройдут в этом году

19 января 2023 11:54
Съемки байопика о Майкле Джексоне пройдут в этом году

Предстоящий фильм обрел режиссера.

Анонсированный еще несколько лет назад байопик о Майкле Джексоне наконец получил режиссера. Согласно Variety, постановкой биографической драмы для студии Lionsgate займется создатель «Тренировочного дня» и «Освобождения» Антуан Фукуа. К съемочному процессу «Майкла» (официальное название ленты) кинематографист планирует приступить уже в этом году. Ниже приведен его комментарий:

«Первыми проектами в моей карьере были музыкальные клипы. Я до сих пор считаю, что объединение музыки и кино во многом отражает мою личность. На мой взгляд, в мире нет артистов, которые бы сравнились по силе, харизме и музыкальному гению с Майклом Джексоном. Когда я работал над своими клипами, я вдохновлялся именно его творчеством».

Исполнительным продюсером проекта выступает обладатель премии «Оскар» Грэм Кинг, ранее работавший над «Богемской рапсодией», «Отступниками» и «Авиатором». Сценарий написал трехкратный номинант на награду Американской киноакадемии Джон Логан — автор «Гладиатора» и шпионского боевика «007: Координаты «Скайфолл».

В «Майкле» создатели обещают продемонстрировать честный взгляд на его личную и творческую деятельность, поэтому в фильме обязательно отразят важные аспекты жизни легендарного артиста и, разумеется, его ключевые сценические выступления.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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