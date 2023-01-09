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Киноафиша Новости Тим Блейк Нельсон получил роль в «Дюне 2»

Тим Блейк Нельсон получил роль в «Дюне 2»

9 января 2023 10:29
Тим Блейк Нельсон получил роль в «Дюне 2»

Актер тайно принял участие в сиквеле, съемки которого уже завершились.

Съемки второй части «Дюны» завершились около месяца назад, но новости об актерском составе продолжают поступать. По сведениям Deadline, в фантастическом блокбастере Дени Вильнева тайно снялся Тим Блейк Нельсон, звезда фильмов «Старый Генри» и «Баллада Бастера Скраггса». Какую роль сыграл исполнитель, пока информации нет.

Действие сиквела стартует с того момента, на котором завершился оригинальный фильм. После объединения с Чани (Зендея) и фременами Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) попытается отомстить коварным заговорщикам, уничтожившим его отца и близких. Главный герой будет следовать к миссии, уготованную ему судьбой, но в процессе ему придется выбирать между любовью всей свой жизни и будущем целого мира, потому что предотвратить надвигающуюся катастрофу может только он сам.

В актерский состав «Дюны 2» также входят Флоренс Пью, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Остин Батлер, Дэйв Батиста, Леа Сейду, Шарлотта Рэмплинг, Стивен Хендерсон, Имола Гашпар, Сухейла Якуб и Кристофер Уокен.

Блокбастер Warner Bros. и Legendary Entertainment выйдет в прокат 3 ноября этого года. Что касается Тима Блейка Нельсона, то сейчас он готовится к съемкам в кинокомиксе Marvel Studios «Капитан Америка: Новый мировой порядок», где он воплотит образ центрального антагониста Лидера.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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