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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов

8 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов

Кажется, праздники подходят к своему завершению. Салаты съедены, подарки подарены, все новогодние хиты спеты. Сейчас самое время настраиваться на рабочий темп и продумывать дальнейшие цели. Но не спешите делать выводы — все не так серьезно. Предлагаем вам все-таки в последний день расслабиться и посмотреть парочку фильмов на диване. А чтобы вы не запутались, Киноафиша подготовила для вас список телепрограмм на 8 января. Наслаждайтесь!

Первый. Программа передач на 8 января

05:20 Старик Хоттабыч

06:00 Новости

06:10 Старик Хоттабыч

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион

09:40 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Анна и король

16:45 Угадай мелодию. 20 лет спустя.

17:35 «Фантастика»: заглядываем внутрь

18:40 Фантастика. Финал.

21:00 Время

21:30 Давай разведемся!

23:15 Операция «С Новым годом!»

01:00 Подкаст.Лаб

Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
Старик Хоттабыч

Россия 1. Программа передач на 8 января

06:10 Новогодняя жена

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Золотой папа

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести в 20:00

22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым

00:55 Охота на пиранью

Матч!. Программа передач на 8 января

06:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:55 Новости

10:00 Команда Матч

10:15 Стремянка и Макаронина

10:30 Королевский гамбит

12:50 Новости

12:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

13:45 МультиСпорт

14:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

15:30 Новости

15:35 Все на Матч! Прямая трансляция

16:25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Локомотив»(Калининградская область). Прямая трансляция

18:25 Матч! Парад

18:55 Новости

19:00 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»-»Наполи». Прямая трансляция

22:00 Новости

22:05 Все на Матч! Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:30 На пределе. История легенды

03:30 Новости

03:35 География спорта. Тюмень.

04:00 Жизнь после спорта. Алия Мустафина.

04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань).

НТВ-Петербург. Программа передач на 8 января

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Следствие вели...

12:10 Балабол

16:00 Сегодня

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:30 Близнец

23:23 SNC 35 лет

01:15 Первый парень на деревне

ТВ-центр. Программа передач на 8 января

05:50 Счастье в конверте

07:30 Доктор Иванов. Своя земля

10:45 Домохозяин

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Кино.

15:30 Новогодний смехомарафон

16:35 Стандарты красоты

20:25 Стандарты красоты. Новая любовь

00:00 События

00:15 Эксперимент

02:35 Вина

Культура. Программа передач на 8 января

06:30 Демидовы

09:05 Пешком.... Москва рождественская.

09:35 Подкидыш

10:50 Исторические курорты России. Пятигорск.

11:20 Спектакль «Турандот» в постановке Государственного академического центрального театра кукол им.С.В.Образцова

12:50 История кукольной любви

13:10 Душа пирата

14:35 Архипелаг Земля

15:25 Любовь под вязами

17:15 Сокровища Московского Кремля. Саккос Митрополита Алексия.

18:10 Романтика романса

19:05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!

19:45 Ищите женщину

22:15 Пина Бауш в Нью-Йорке

23:10 Девушки из Рошфора

01:15 Скажи мне, Новгород...

02:10 Искатели. Тайна русских пирамид.

Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
Девушки из Рошфора

СТС. Программа передач на 8 января

06:00 Ералаш

06:20 Мультфильмы

09:40 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

11:15 Белка и Стрелка: Карибская тайна

12:45 Большое путешествие

14:20 Кролецып и Хомяк Тьмы

16:00 Ледниковый период-3: Эра динозавров

17:40 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

19:15 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

21:00 Этерна: Часть первая

22:35 Шпион по соседству

00:20 Одни дома

02:05 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.

03:25 6 кадров

РЕН ТВ. Программа передач на 8 января

05:00 Тайны Чапман

06:00 Скалолаз

07:45 Крепкий орешек

10:10 Крепкий орешек 2

12:30 Новости

12:45 Крепкий орешек 3: Возмездие

15:10 Крепкий орешек 4.0

17:35 Крепкий орешек 5: Хороший день, чтобы умереть

19:30 Новости

19:45 Флешбэк

21:55 День курка

23:55 Охота на Санту

01:40 Дежа вю

01:40 Дежа вю

03:35 Самые шокирующие гипотезы

Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
Крепкий орешек 2

ТНТ. Программа передач на 8 января

05:35 Где логика? 201-я серия.

06:20 Где логика? 46-я серия.

07:00 Смешарики

07:50 Снежная королева 3. Огонь и лед

09:25 Забытое чудо

11:10 Серебряные коньки

13:40 Форсаж 6

16:00 Форсаж 7

18:35 Форсаж 8

21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу

23:20 Непосредственно Каха!

00:55 ХБ. Интернет Тролль.

01:20 ХБ. Харламова выгнала жена из дома.

01:45 ХБ. Приколы на съемке.

02:05 ХБ. Кавказцы.

02:30 ХБ. Похороны венеролога.

02:55 ХБ. Собственный бизнес.

03:15 ХБ. Жирная тварь.

03:40 ХБ. Каскажоп.

04:05 ХБ. Проститутка.

04:25 ХБ. Микрофон.

04:50 ХБ. 11-я серия.

Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
Форсаж: Хоббс и Шоу

Домашний. Программа передач на 8 января

05:05 Гадаю-ворожу. 2-я серия.

05:55 6 кадров

06:10 Молодая жена

06:30 Молодая жена

08:00 За бортом

10:15 За все заплачено. 1-я серия.

11:20 За все заплачено. 2-я серия.

12:25 За все заплачено. 3-я серия.

13:35 За все заплачено. 4-я серия.

14:40 Врачебная ошибка. 1-я серия.

15:45 Врачебная ошибка. 2-я серия.

16:50 Врачебная ошибка. 3-я серия.

17:55 Врачебная ошибка. 4-я серия.

19:00 Ветреный. 112-я серия.

19:50 Ветреный. 113-я серия.

20:45 Ветреный. 114-я серия.

21:35 Ветреный. 115-я серия.

22:30 Не могу сказать "прощай"

00:20 Испытательный срок

02:00 Никогда не бывает поздно. 1-я серия.

02:45 Никогда не бывает поздно. 2-я серия.

03:30 Никогда не бывает поздно. 3-я серия.

04:20 Никогда не бывает поздно. 4-я серия.

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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