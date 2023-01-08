Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов

Кажется, праздники подходят к своему завершению. Салаты съедены, подарки подарены, все новогодние хиты спеты. Сейчас самое время настраиваться на рабочий темп и продумывать дальнейшие цели. Но не спешите делать выводы — все не так серьезно. Предлагаем вам все-таки в последний день расслабиться и посмотреть парочку фильмов на диване. А чтобы вы не запутались, Киноафиша подготовила для вас список телепрограмм на 8 января. Наслаждайтесь!