Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
Кажется, праздники подходят к своему завершению. Салаты съедены, подарки подарены, все новогодние хиты спеты. Сейчас самое время настраиваться на рабочий темп и продумывать дальнейшие цели. Но не спешите делать выводы — все не так серьезно. Предлагаем вам все-таки в последний день расслабиться и посмотреть парочку фильмов на диване. А чтобы вы не запутались, Киноафиша подготовила для вас список телепрограмм на 8 января. Наслаждайтесь!
Первый. Программа передач на 8 января
05:20 Старик Хоттабыч
06:00 Новости
06:10 Старик Хоттабыч
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион
09:40 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Анна и король
16:45 Угадай мелодию. 20 лет спустя.
17:35 «Фантастика»: заглядываем внутрь
18:40 Фантастика. Финал.
21:00 Время
21:30 Давай разведемся!
23:15 Операция «С Новым годом!»
01:00 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 8 января
06:10 Новогодняя жена
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Золотой папа
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести в 20:00
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым
00:55 Охота на пиранью
Матч!. Программа передач на 8 января
06:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:55 Новости
10:00 Команда Матч
10:15 Стремянка и Макаронина
10:30 Королевский гамбит
12:50 Новости
12:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
13:45 МультиСпорт
14:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
15:30 Новости
15:35 Все на Матч! Прямая трансляция
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Локомотив»(Калининградская область). Прямая трансляция
18:25 Матч! Парад
18:55 Новости
19:00 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»-»Наполи». Прямая трансляция
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:30 На пределе. История легенды
03:30 Новости
03:35 География спорта. Тюмень.
04:00 Жизнь после спорта. Алия Мустафина.
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань).
НТВ-Петербург. Программа передач на 8 января
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Следствие вели...
12:10 Балабол
16:00 Сегодня
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:30 Близнец
23:23 SNC 35 лет
01:15 Первый парень на деревне
ТВ-центр. Программа передач на 8 января
05:50 Счастье в конверте
07:30 Доктор Иванов. Своя земля
10:45 Домохозяин
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Кино.
15:30 Новогодний смехомарафон
16:35 Стандарты красоты
20:25 Стандарты красоты. Новая любовь
00:00 События
00:15 Эксперимент
02:35 Вина
Культура. Программа передач на 8 января
06:30 Демидовы
09:05 Пешком.... Москва рождественская.
09:35 Подкидыш
10:50 Исторические курорты России. Пятигорск.
11:20 Спектакль «Турандот» в постановке Государственного академического центрального театра кукол им.С.В.Образцова
12:50 История кукольной любви
13:10 Душа пирата
14:35 Архипелаг Земля
15:25 Любовь под вязами
17:15 Сокровища Московского Кремля. Саккос Митрополита Алексия.
18:10 Романтика романса
19:05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!
19:45 Ищите женщину
22:15 Пина Бауш в Нью-Йорке
23:10 Девушки из Рошфора
01:15 Скажи мне, Новгород...
02:10 Искатели. Тайна русских пирамид.
СТС. Программа передач на 8 января
06:00 Ералаш
06:20 Мультфильмы
09:40 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
11:15 Белка и Стрелка: Карибская тайна
12:45 Большое путешествие
14:20 Кролецып и Хомяк Тьмы
16:00 Ледниковый период-3: Эра динозавров
17:40 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
19:15 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
21:00 Этерна: Часть первая
22:35 Шпион по соседству
00:20 Одни дома
02:05 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.
03:25 6 кадров
РЕН ТВ. Программа передач на 8 января
05:00 Тайны Чапман
06:00 Скалолаз
07:45 Крепкий орешек
10:10 Крепкий орешек 2
12:30 Новости
12:45 Крепкий орешек 3: Возмездие
15:10 Крепкий орешек 4.0
17:35 Крепкий орешек 5: Хороший день, чтобы умереть
19:30 Новости
19:45 Флешбэк
21:55 День курка
23:55 Охота на Санту
01:40 Дежа вю
01:40 Дежа вю
03:35 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 8 января
05:35 Где логика? 201-я серия.
06:20 Где логика? 46-я серия.
07:00 Смешарики
07:50 Снежная королева 3. Огонь и лед
09:25 Забытое чудо
11:10 Серебряные коньки
13:40 Форсаж 6
16:00 Форсаж 7
18:35 Форсаж 8
21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу
23:20 Непосредственно Каха!
00:55 ХБ. Интернет Тролль.
01:20 ХБ. Харламова выгнала жена из дома.
01:45 ХБ. Приколы на съемке.
02:05 ХБ. Кавказцы.
02:30 ХБ. Похороны венеролога.
02:55 ХБ. Собственный бизнес.
03:15 ХБ. Жирная тварь.
03:40 ХБ. Каскажоп.
04:05 ХБ. Проститутка.
04:25 ХБ. Микрофон.
04:50 ХБ. 11-я серия.
Домашний. Программа передач на 8 января
05:05 Гадаю-ворожу. 2-я серия.
05:55 6 кадров
06:10 Молодая жена
06:30 Молодая жена
08:00 За бортом
10:15 За все заплачено. 1-я серия.
11:20 За все заплачено. 2-я серия.
12:25 За все заплачено. 3-я серия.
13:35 За все заплачено. 4-я серия.
14:40 Врачебная ошибка. 1-я серия.
15:45 Врачебная ошибка. 2-я серия.
16:50 Врачебная ошибка. 3-я серия.
17:55 Врачебная ошибка. 4-я серия.
19:00 Ветреный. 112-я серия.
19:50 Ветреный. 113-я серия.
20:45 Ветреный. 114-я серия.
21:35 Ветреный. 115-я серия.
22:30 Не могу сказать "прощай"
00:20 Испытательный срок
02:00 Никогда не бывает поздно. 1-я серия.
02:45 Никогда не бывает поздно. 2-я серия.
03:30 Никогда не бывает поздно. 3-я серия.
04:20 Никогда не бывает поздно. 4-я серия.