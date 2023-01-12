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Киноафиша Новости Крупные российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды»

Крупные российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды»

12 января 2023 16:54
Крупные российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды»

Показы организуются через партнеров под услугой «предсеансовое обслуживание».

С сегодняшнего дня многие российские кинотеатры начали показ фантастического блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Долгожданный сиквел фигурирует в расписании в виде услуги «предсеансовое обслуживание». Неофициальные копии фильма российские киносети получили от своих партнеров. Сейчас «Путь воды» доступен в таких кинотеатрах, как «Киномакс», «Мираж синема» и «Премьер-зал».

Что касается прокатного удостоверения, то его фильму не выдавали. Более того, такое обращение в Министерству культуры РФ даже не поступало. Так, мультиплексы сети «Киномакс» под условным ярлыком «предсеансовое обслуживание» через арендующего кинозалы партнера «Прокино» показывают «Аватар 2» перед короткометражкой «Комментатор». К подобной схеме прибегают и другие, хотя многие вовсе отказались от «Пути воды», побоявшись проблем в будущем. В их числе киносети «Формула кино», «Каро» и «Синема парк».

Новый фильм Кэмерона могли выпустить в российский прокат еще в новогодние праздники, и некоторые заведения так и сделали, но кинотеатральные сети федерального масштаба месяц назад заключили между собой так называемое «джентельменское соглашение». Сделано это было для того, чтобы дать российским новинкам во главе с «Чебурашкой» собрать кассу в период каникул.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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