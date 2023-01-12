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Киноафиша Новости Ноэми Мерлан переживает постродовой кошмар в трейлере триллера «Малышка Руби»

Ноэми Мерлан переживает постродовой кошмар в трейлере триллера «Малышка Руби»

12 января 2023 10:23
Ноэми Мерлан переживает постродовой кошмар в трейлере триллера «Малышка Руби»

Супруга главной героини сыграл звезда «Игры престолов» Кит Харингтон.

Кинокомпания Magnolia Pictures поделилась новым трейлером психологического триллера Baby Ruby («Малышка Руби»). Главные роли в фильме сыграли Кит Харингтон («Игра престолов»), Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»), Мередит Хагнер («Зависнуть в Палм-Спрингс»), Рид Бирни («Исповедь») и Джейн Эткинсон («Медики Чикаго»).

Картина повествует об успешной предпринимательнице Джо (Мерлан), ждущей ребенка. Героиня и ее муж Спенсер (Харингтон) счастливы от мысли о том, что скоро в их жизни появится малышка Руби, однако после ее рождения все идет совсем не так, как планировали молодые родители. Джо начинают преследовать пугающие ведения, наполненные кровавыми и ужасающими образами. Любая мелочь в ее воображении превращается в смертельную угрозу: ей кажется, будто Руби хочет убить ее, соседские мамочки чересчур назойливо пытается подружиться с ней, а свекровь (Эткинсон) тайно мечтает отнять у нее воспитание дочери.

Сняла фильм по собственному сценарию Беcc Вол, для которой эта работа в полнометражном кино стала дебютной. Картина была впервые показана на прошлогоднем кинофестивале TIFF и получила множество положительных отзывов от критиков (89% одобрения на Rotten Tomatoes).

Baby Ruby выйдет на экраны 3 февраля.

Фото: Magnolia Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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