Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов

В 2007 году сериал « Сплетница » привлек внимание миллионов зрителей. Фанатам нравилось наблюдать за жизнью золотой молодежи, копировать стиль Серены и Блэр и распутывать разные клубки слухов вместе с героями. От сезона к сезону все гадали, кого создатели проекта назначили на роль всезнающей сплетницы. Но и это не все. В сериале было то, чего так не хватает обычным подросткам: яркая личная жизнь, роскошные светские мероприятия и запоминающиеся наряды от именитых брендов. Вместе с тем были и вполне узнаваемые проблемы аутсайдеров в школе, новеньких, которые хотят всем понравиться, дружеские конфликты, проблемы в семье и переживания развода родителей.

Но вот в 2021 году, когда имя сплетницы всем давно было известно, авторы сериала решили перезапустить проект. Увы, создатели ремейка не смогли передать атмосферу оригинала, актерская игра стала хуже, и ни один из персонажей не запомнился. Привычные хитросплетения в отношениях между людьми и химия исчезли из сценария. На смену острому сюжету пришла навязчивая и чересчур прямолинейная современная повестка с фокусом на проблемах меньшинств. И хотя недавно вышел второй сезон «Сплетницы», большой фанатской аудиторией проект так и не обзавелся.

Сплетница

Культовый сериал 90-х « Секс в большом городе » тоже не обошелся без ремейка. Так что в 2021 году легендарная нью-йоркская четверка воссоединилась. Правда, не в полном составе. Ким Кэтролл , исполнительницу роли смелой и свободной Саманты, по слухам, не устроил предложенный гонорар, поэтому новый проект лишился изюминки сериала и героини, которая еще в 90-х открыто говорила о том, что только сейчас стало казаться нормальным прогрессивному обществу. Пожалуй, это и есть главное разочарование реюниона. Впрочем, как и нелепое объяснение отъезда Саманты в Лондон.

За ним последовали и другие проблемы. Легкая комедия, в которой даже смерть преподносили иронично, вдруг стала тяжелой драмой, когда в первом же эпизоде умер Биг — главная любовь Кэрри. Поступки Миранды тоже идут вразрез с ее прежними ценностями. И в целом сериал будто нашпигован актуальными темами вроде эйджизма, расизма, гомофобии, гендерного определения, но создатели будто забыли вдохнуть в них жизнь. Новый проект продлили на второй сезон, хотя зрителям он так и не полюбился. Только пару первых эпизодов «И просто так…» стали лидером просмотров на платформе HBO. А затем поклонники истории о женщинах в большом городе вернулись к оригинальному «Сексу», выдвинув его в десятку самых просматриваемых проектов.

И просто так...

Популярное шоу о трех сестрах-ведьмах и их врагах-демонах показывали на малых экранах с 1998 по 2006 год. Неудивительно, что в 2018 году сериал перезапустили, а в 2022-м вышел уже четвертый (и последний) сезон. Однако фанаты оригинального проекта восприняли ремейк весьма прохладно. Создатели перезагрузки « Зачарованных » не предложили зрителям ничего нового, кроме латиноамериканских актрис на главных ролях и ряда незначительных изменений. Среди них — новые имена героинь, нетрадиционная сексуальная ориентация средней сестры, иные сверхспособности у младшей и женщина-полицейский Нико вместо Энди и Деррила. Кажется, этого недостаточно, чтобы по-настоящему захватить внимание поклонников фэнтези.

Зачарованные

Оригинальный сериал «Династия» был чуть ли не самой популярной мыльной оперой в 80-х. История семей Кэррингтон и Колби — сюжет о тех же враждующих кланах Монтекки и Капулетти из «Ромео и Джульетты», но только с нефтяными бизнесами.

В 2017 году сериал решили перезапустить. Создатели проекта не переосмыслили историю, а лишь сместили фокус на противостояние женских персонажей — богатой наследницы Фэллон Кэррингтон и мачехи-испанки Кристал. Судя по всему, в основе была лишь коммерческая идея подзаработать на ностальгии по оригиналу. В 2022 году новую «Династию» закрыли после пятого сезона. И хотя сериал постоянно продлевали искусственными сюжетными поворотами, приблизиться к успеху оригинала ему не удалось.

Династия

Беверли-Хиллз, 90210: Возвращение (2019)

В 2019 году канал Fox выпустил 6 эпизодов «БХ90210» — продолжения молодежного телехита 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». В сиквеле удалось собрать почти всех актеров оригинального сериала. Но даже это не спасло проект от низкого рейтинга. Создатели ремейка решили сделать акцент на том, что жизнь звезд сериала была намного интереснее, чем могла бы получиться у их героев. Поэтому основными персонажами становятся гиперболизированные версии самих актеров, которые собрались сняться в этом самом ремейке. Процесс съемок перемежается с неуклюже прописанными фрагментами из якобы реальной жизни звезд и эпизодами, в которых звучит актуальная повестка. В результате сериал получился недоработанным: в нем нет ни флера популярного проекта, ни настоящей деконструкции сюжета, ни увлекательного сценария.

Беверли-Хиллз, 90210: Возвращение

Новый агент Макгайвер (2016)

Популярный проект «Секретный агент Макгайвер» показывали по телевидению с 1985 по 1992 год. Тогда зрителей впечатлил главный герой — обаятельный и остроумный секретный агент, увлекающийся физикой, который даже из простых зубочисток может сделать бомбу.

В 2016 году вышел ремейк сериала — и, увы, он потерялся среди других шпионских историй. Вся прелесть классического шоу исчезла из-за привычных для зрителя современных технологий и успешных сюжетных ходов, заимствованных из схожих жанровых проектов. По мнению фанатов сериала, ремейк попросту получился скучным.