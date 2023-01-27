Уиллем Дефо договаривается о съемках в фильме Роберта Эггерса «Носферату»

Для актера это будет уже третий совместный проект с режиссером «Маяка» и «Варяга».

В актерском составе ремейка «Носферату», съемки которого стартуют совсем скоро, произошло еще одно яркое пополнение. По данным Deadline, к исполнительскому ансамблю проекта режиссера Роберта Эггерса в ближайшее время присоединится четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо. Для него это будет третье сотрудничество с Эггерсом — ранее актер снялся в «Маяке» и «Варяге». В каст «Носферату» также входят Лили-Роуз Депп («Кумир»), Билл Скарсгард («Варвар») и Николас Холт («Ренфилд»).

Действие готической картины развернется в Германии XIX века. Главная героиня — молодая девушка (Депп), оказавшаяся объектом внимания древнего трансильванского вампира (Скарсгард). Голодный кровопийца подвергает ее своим чарам, желая присвоить ее душу и тело.

Кого именно сыграет Дефо, пока не уточняется. Примечательно, что ранее актеру довелось сыграть самого Носферату. За роль в фильме «Тень вампира» он получил свою вторую номинацию на премию «Оскар».

Эггерс мечтал снять свою версию «Носферату» на протяжении многих лет. Он не только выступит режиссером, но также является автором сценария. Прокатом фильма займется кинокомпания Focus Features. Дата релиза еще не установлена.