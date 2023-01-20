Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Выжившие объединяются против нового маньяка в полноценном трейлере «Крика 6»

Выжившие объединяются против нового маньяка в полноценном трейлере «Крика 6»

20 января 2023 10:27
Выжившие объединяются против нового маньяка в полноценном трейлере «Крика 6»

Новая часть серии о маньяке в белой маске выйдет на экраны в марте.

Студия Paramount Pictures представила первый полноценный трейлер фильма ужасов «Крик 6».

К главным ролям в новой части культовой хоррор-франшизы об убийце в белой маске вернулись Кортни Кокс («Друзья»), Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Мелисса Баррера («Дыши»), Джасмин Савой Браун («Шершни») и Мэйсон Гудинг («С любовью, Виктор»). Также в новом ролике подтвердилось, что в картине снялась Хайден Панеттьери («Герои»), в последний раз появлявшаяся во франшизе в «Крике 4». Кроме того, к актерскому составу присоединились Самара Уивинг («Голливуд»), Дермот Малруни («Август»), Тони Револори («Отель «Гранд Будапешт») и другие.

В центре сюжета — четверо персонажей, выживших после кровавой резни в Вудсборо. Сэм (Баррера), Тара (Ортега), Минди (Браун) и Чад (Гудинг) пытаются начать новую жизнь в Нью-Йорке, но здесь их настигает новый убийца в маске. В трейлере можно увидеть, как маньяк преследует своих жертв в магазине, метро и квартире Гейл Уэзерс (Кокс).

Режиссерами картины выступают Мэттью Беттинелли («Я иду искать») и Тайлер Джиллетт («Монстры Юга»), снявшие «Крик» 2022 года. Сценарий написали Джеймс Вандербилт («Зодиак») и Гай Бусик («Стэн против сил зла»).

К сожалению, в «Крике 6» не появится главная звезда франшизы — Нив Кэмпбелл, игравшая роль Сидни Прескотт в предыдущих пяти частях серии. В прошлом году она заявила, что отказалась от съемок в фильме из-за низкого гонорара.

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм Читать далее 19 января 2023
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Читать далее 20 января 2023
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Читать далее 18 января 2023
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» 23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» Читать далее 19 января 2023
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Читать далее 20 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают 9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Читать далее 19 января 2023
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Читать далее 18 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Читать далее 17 января 2023
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Читать далее 18 января 2023
Related video