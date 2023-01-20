Выжившие объединяются против нового маньяка в полноценном трейлере «Крика 6»

Новая часть серии о маньяке в белой маске выйдет на экраны в марте.

Студия Paramount Pictures представила первый полноценный трейлер фильма ужасов «Крик 6».

К главным ролям в новой части культовой хоррор-франшизы об убийце в белой маске вернулись Кортни Кокс («Друзья»), Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Мелисса Баррера («Дыши»), Джасмин Савой Браун («Шершни») и Мэйсон Гудинг («С любовью, Виктор»). Также в новом ролике подтвердилось, что в картине снялась Хайден Панеттьери («Герои»), в последний раз появлявшаяся во франшизе в «Крике 4». Кроме того, к актерскому составу присоединились Самара Уивинг («Голливуд»), Дермот Малруни («Август»), Тони Револори («Отель «Гранд Будапешт») и другие.

В центре сюжета — четверо персонажей, выживших после кровавой резни в Вудсборо. Сэм (Баррера), Тара (Ортега), Минди (Браун) и Чад (Гудинг) пытаются начать новую жизнь в Нью-Йорке, но здесь их настигает новый убийца в маске. В трейлере можно увидеть, как маньяк преследует своих жертв в магазине, метро и квартире Гейл Уэзерс (Кокс).

Режиссерами картины выступают Мэттью Беттинелли («Я иду искать») и Тайлер Джиллетт («Монстры Юга»), снявшие «Крик» 2022 года. Сценарий написали Джеймс Вандербилт («Зодиак») и Гай Бусик («Стэн против сил зла»).

К сожалению, в «Крике 6» не появится главная звезда франшизы — Нив Кэмпбелл, игравшая роль Сидни Прескотт в предыдущих пяти частях серии. В прошлом году она заявила, что отказалась от съемок в фильме из-за низкого гонорара.

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта.