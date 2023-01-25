Фильм Луи Гарреля «Невиновный» стал лидером по количеству номинаций на премию «Сезар» 2023

Организаторы крупнейшей французской национальной кинопремии «Сезар» представили список номинантов на награды 2023 года.

Лидером по количеству номинаций стал фильм «Невиновный» Луи Гарреля: комедийная драма, впервые представленная на Каннском фестивале, фигурирует в одиннадцати категориях. Вслед за ней разместился триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля, удостоенный десяти номинаций. Фильмы «Мучения на островах» Альберта Серра и Encore («Восстание») Седрика Клапиша были номинированы в девяти категориях, «Вечно молодые» Валерии Бруни-Тедески и «Шрамы Парижа» Седрика Жименеса — в семи. Все названные картины, кроме «Шрамов Парижа», получили номинацию на звание лучшего фильма.

Картина «Невиновный» повествует об Абеле (Гаррель), который узнает, что его пожилая мать, работающая учителем в тюрьме, собирается выйти замуж за бывшего заключенного. Герой категорически не согласен с ее выбором и готов сделать что угодно, чтобы отговорить ее от этой затеи. Но встреча с новым отчимом (Рошди Зем) сильно меняет его восприятие сложившейся ситуации.

Картина получила отличные отзывы от прессы и стала настоящим хитом во Франции, где ее посмотрели свыше 700 тыс. зрителей.

Перечень номинантов «Сезара» на награду за лучший фильм на иностранном языке во многом совпал с аналогичной категорией «Оскара» — в него попали испанский триллер «Хищники», бельгийская драма «Близко», триллер «Заговор в Каире», шведская сатира «Треугольник печали» и польская драма «Иа».

48-ая церемония вручения премии «Сезар» пройдет в Париже 24 февраля. Победители будут определены путем голосования 3000 членов Академии «Сезар».