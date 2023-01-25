Вышел трейлер напряженного сериала «Балет» с Аллой Сигаловой и Федором Бондарчуком

В сети появился трейлер восьмисерийной психологической драмы «Балет», ведущие роли в которой сыграли Алла Сигалова и Федор Бондарчук. Премьера напряженного сериала о темной стороне балетного искусства состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 23 января.

В центре сюжета — Рута Майерс (Сигалова), которая в прошлом была советской примой-балериной, а ныне является хореографом с мировым именем. Откликаясь на приглашение директора главного музыкального театра России Игоря Корнеева (Бондарчук), она возвращается на родину спустя четыре десятилетия для постановки большого современного спектакля. На новом месте ей приходится заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, а также с художественным руководителем Андреем Прониным (Игорь Гордин). Когда-то он и Рута были парой, но сейчас давние чувства и обиды вспыхивают с новой силой, а на кону — огромные деньги, амбиции, карьера. Несмотря на все усилия и желание всецело оградиться от интриг, женщина в итоге оказывается в эпицентре бурных страстей.

Режиссером «Балета» выступил Евгений Сангаджиев («Happy End»). Сценарий на основе идеи Алексея Киселева написали Лев Мурзенко, Серафим Ореханов, Анастасия Корецкая и сам Сангаджиев. В остальной актерский состав вошли Маруся Фомина, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова и Евгения Добровольская. Хореографом-постановщиком шоу выступил лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.