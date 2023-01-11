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Вышел дублированный трейлер драмы «Сын» с Хью Джекманом

11 января 2023 16:52
Вышел дублированный трейлер драмы «Сын» с Хью Джекманом

Фильм появится в российском прокате.

В сети появился дублированный трейлер душещипательной семейной драмы Флориана Зеллера «Сын», ведущую роль в которой сыграл Хью Джекман. Отечественный прокатчик «Экспонента» выпустит ленту в российские кинотеатры 23 февраля.

В центре сюжета окажется семьянин Питер (Джекман), проживающий в Нью-Йорке вместе с молодой женой и своим новорожденным ребенком. Его беззаботные будни нарушает бывшая супруга, являющаяся на порог его дома с их общим сыном-подростком Николасом (Зен МакГрат). Парень прогуливает уроки и очень странно себя ведет, поэтому женщина просит бывшего мужа помочь. Наставляя юношу на праведный путь, отец использует в качестве инструментов теплоту и ласку, однако в попытке наладить контакт с Николасом идеальная семейная жизнь Питера оказывается под угрозой.

В основной актерский состав вошли также Лора Дерн, Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс. Фильм является своеобразным «духовным» продолжением оскароносной драмы Зеллера «Отец», тоже основанной на пьесе Кристофера Хэмптона. В перспективе режиссер рассчитывает закрыть свою условную семейную трилогию, экранизировав рассказ Хэмптона «Мать».

В США премьера «Сына» состоялась еще в конце ноября, но картина была прохладно встречена критиками — рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 41% положительных отзывов. Обычные же зрители приняли проект более благосклонно (74% положительных отзывов).

Фото: Sony Pictures Classics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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