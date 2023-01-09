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Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»?

9 января 2023 12:00
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»?

Неуязвимый Орсон Форчун, гениальная Сара Фидель или эксцентричный миллиардер-злодей Грег Сименс?

12 января в прокат выходит новый фильм гения криминального кино Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Шпионский боевик рассказывает о команде лучших спецагентов, собирающейся спасти мир. Элитный разведчик Орсон Форчун (Джейсон Стэйтем) вместе другими оперативниками должен остановить покупку и распространение смертельно опасного оружия, угрожающего человечеству. Чтобы выполнить сверхсложную миссию, героям предстоит внедриться в доверие к коварному миллиардеру Грегу Сименсу (Хью Грант). Хочешь узнать, кем ты был в новом боевике Гая Ричи? Пройди тест и узнай ответ!

Мария Ракитина
Мария Ракитина
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