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Киноафиша Новости Постановщица «Я краснею» Доми Ши работает над новым мультфильмом

Постановщица «Я краснею» Доми Ши работает над новым мультфильмом

25 января 2023 14:32
Постановщица «Я краснею» Доми Ши работает над новым мультфильмом

Секретный проект Pixar будет вдохновлен прошлым его создательницы.

Вчера анимационная лента Pixar «Я краснею» получила номинацию на премию «Оскар». В этой связи режиссер мультфильма Доми Ши дала интервью Deadline. Постановщица рассказала, что уже активно работает над своим следующим проектом для знаменитой студии, но название и прочие детали пока не раскрываются. Несмотря на секретность, Ши отметила, что будущий мультик станет для нее очень личным и будет частично вдохновлен ее прошлым жизненным опытом:

«В данный момент я могут сказать о грядущем проекте только одно — он будет для меня очень личным. Я вдохновляюсь своим прошлым, моей карьерой, культурой, а также идеями, о которых я часто высказываюсь… Мне кажется правильным и, несомненно, важным пропускать в медиа больше таких историй, которые освещаются в наших фильмах и в картинах вроде «Всё везде и сразу».

Релиз «Я краснею» состоялся на стрим-сервисе Disney+ весной прошлого года. Картина, нестандартным образом обыгрывающая тему полового созревания, получила массу восторженных отзывов. За «Оскар» мультик Pixar будет бороться с такими серьезными конкурентами, как «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Марсель, ракушка в ботинках» и «Морской монстр».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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