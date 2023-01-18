Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать

В канун Нового года телекомпания СТС официально объявила о продолжении культового сериала конца нулевых «Папины дочки». Новость оказалось для всех очень неожиданной и даже сенсационной. Кажется, тенденция на продолжение старых проектов снова набирает обороты, так что стоит задуматься над тем, чтобы вновь пересмотреть любимые шоу. Киноафиша представляет список качественных и интересных работ того времени, которые уместны даже сейчас.

Естественно, когда речь заходит о культовых российский сериалах, невольно вспоминается «Бригада». Криминальная сага о четырех близких друзьях, которые волею судьбы окунаются в криминальный мир, — это уже давно классика телевидения нулевых. «Бригада» вышла в начале 21-го века, когда 90-е уже остались в прошлом, но флер от них все еще витал в воздухе. Авторы удивительно точно попали в срез времени, поэтому сериал познал огромную народную любовь.

«Бригада» стала негласным символом отчаянных 90-х, а главные герои в лице Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова подарили нашей стране образы, которые смогли отпечататься в общей памяти навсегда.

Бригада

Пожалуй, это одна из лучших экранизаций русской классики, облаченная в форму телевизионного сериала. Режиссером и сценаристом выступил небезызвестный Владимир Бортко, а продюсером стал Валерий Тодоровский. Сюжет основывается на одноименном романе Михаила Булгакова и повествует о странностях, которые неожиданно начинают твориться в Москве после приезда некого Воланда.

Актерский состав самый актуальный по меркам нулевых и не только: Анна Ковальчук, Александр Галибин, Олег Басилашвили, Владислав Галкин, Александр Абдулов, Сергей Безруков, Валентин Гафт и другие. Декорации, цветокоррекция, костюмы, да и сама общая атмосфера вызывают неприкрытый восторг и даже немного пугают (чего стоит только сцена бала Сатаны).

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Мастер и Маргарита

Еще одна криминальная драма в нашем списке, куда же без них. Также уже давно считается классикой, также главные роли занимают суровые мужчины. Это история пропитана духом криминала, воровства, убийств и эпохой «братков». Правда, здесь еще присутствует щепотка вычурной интеллигентности, не зря же в названии фигурирует город Санкт-Петербург.

«Бандитский Петербург» по праву заслуживает звание культового сериала, так как многие люди до сих пор считают его энциклопедией российской действительности смутных 90-х.

Бандитский Петербург

Наверняка с выбором этого сериала согласятся не все, но не упомянуть его будет преступлением. В самом начале десятых на канале СТС под эгидой телекомпании «Амедиа» начала выходить русская адаптация испанского сериала «Черная лагуна». Сюжет концентрировался вокруг некой элитной школы, которая располагалась в старинной усадьбе глубоко за городом.

Главные герои — это обычные ученики и преподаватели, которые учатся, преподают и живут свою обычную жизнь в пансионате. Однако это только на первый взгляд. На самом деле школа окутана массой тайн и загадок, которые с каждым сезоном пугают все больше. Возможно, сейчас некоторые сцены могут казаться нелепыми и чрезмерно наигранными, но стоит помнить, что еще только десятилетие назад «Закрытая школа» была эталоном мистического сегмента на телевидении. Если давно не пересматривали, крайне советуем вновь окунуться в эти сюжетные дебри и испытать на себе все уровни страха и отвращения к событиям в сериале.

Закрытая школа

Продолжая тему школы, невозможно не упомянуть одноименный сериал скандального режиссера Валерии Гай Германики. Сериал вышел в 2010 году. и события, которые в нем описываются, идут практически в ногу со временем. Перед нами обыкновенная школа из нулевых, в которой учатся самые разные подростки: от скинхедов до эмо. Они пьют, курят, ведут беспорядочный образ жизни, не уважают учителей и постоянно конфликтуют.

Сериал выстрелил в начале десятых, и все начали о нем говорить. Феномен популярности «Школы» поражает, так как сюжет весьма посредственный и ничего сверхоригинального в нем нет. Скорее всего, зрителей зацепили сами персонажи, которые на самом деле тоже кажутся довольно карикатурными. Однако тут нет типичного американского представления о старшеклассниках, которые как будто все вышли с обложки журналов. Наоборот, герои здесь отталкивающие, непомерно жестокие и временами даже гадкие. Но они точно кажутся живыми, потому что таких людей мы видим вокруг себя очень часто. И скорее всего, в этом и кроется главная тайна успеха проекта.

Школа

Еще одна детективная история про настоящих мужчин, которая описывает послевоенное время в Одессе. В городе царит преступность, а также орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, о прошлом которого никому ничего неизвестно.

Сериал снял Сергей Урсуляк, а основных героев сыграли главные бруталы и секс-символы тех лет — Владимир Машков и Михаил Пореченков. Они в роли подполковника Давида Гоцмана и майора Виталия Кречетова борются с местной преступностью. «Ликвидацию» называют одним из лучших сериалов российского происхождения, и это неспроста. Создатели проекта нащупали, как можно удачно соединить самые больные общественные темы (война, бандитизм, политика и травма), и надавили на нужные рычаги. Сериал вышел выдающимся, и если вдруг по какой-то причине вы его не видели, советуем это исправить.

Ликвидация

Еще один сериал Валерия Тодоровского, в котором очень точно чувствуется его стиль, зародившийся еще в «Стилягах». «Оттепель» — это лирическое высказывание и дань эпохе 60-х. Сюжет сконцентрирован вокруг творческой киноэлиты СССР. Из-за череды обстоятельств главный герой, Виктор Хрусталев, оказывается в нужном месте в нужное время, и на этом завязывается конфликт.

Сам сериал не указывает на точность и реальность некоторых биографий, однако создатели намекают на некоторые прототипы конкретных людей, давая понять, что все повторяется и вечные проблемы не потеряют свою актуальность никогда. Главные роли сыграли Евгений Цыганов, Александр Яценко, Аня Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов и другие популярные актеры.

Оттепель

Думаем, что стоит завершить данный список чем-то более позитивным и светлым. Если в нулевые люди по большей части рефлексировали и анализировали прошлое в криминальных драмах, то десятые подарили нам эпоху ситкомов и самого разного юмора. Вы наверняка вспомните целый перечень проектов с СТС и ТНТ, которые шли преимущественно в вечернее время, но мы решили остановиться именно на «Кухне», хоть номинально она и относится к более позднему периоду рассвета комедий на ТВ.

Сюжет выдался оригинальным для российского сериального производства, хотя глобально история внутреннего уклада ресторана вовсе не нова. Забавно даже, что один из главных актеров, сыгравший Виктора Баринова, Дмитрий Назаров более 5 лет вел телевизионную программу «Кулинарный поединок», а еще озвучивал шефа Гюсто в диснеевском «Рататуе».

Проект настолько понравился зрителям, что его продлили аж на 6 сезонов, сняли два полных метра и даже выпустили спин-офф.