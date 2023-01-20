Съемки четвертого сезона «Пацанов» подходят к концу

Съемки четвертого сезона «Пацанов» стартовали в конце августа прошлого года, и процесс уже вплотную приближается к окончанию. Накануне новостью о завершении своей части работы над текущей главой хитового шоу воодушевленно поделился Саймон Пегг. Актер, сыгравший в антигеройской сатире отца Хьюи Кэмпбелла (Джек Куэйд), опубликовал в личном микроблоге сообщение с таким содержанием:

«Для меня съемки в четвертом сезоне «Пацанов» закончены. Было круче, чем клизма из «Компонента V». Всецело горжусь тем, что являюсь частью этого невероятного шоу. Буду скучать по всем. Четвертый сезону будет безумным!».

Пегг дебютировал в дерзком телекомиксе еще в первом сезоне, но пропустил второй, а в третьем у него было лишь камео. Несмотря на тот факт, что многие детали продолжения пока не раскрываются, точно известно, что в свежих эпизодах появится потерянная мать Хьюи в исполнении Розмари Деуитт, поэтому стоит ждать эпическое воссоединение.

Для основных звезд съемки еще продлятся некоторое время, но этот период не будет длительным. Стриминговый сервис Amazon Prime Video пока не огласил дату выхода свежих серий.