Мультфильм «Морской монстр» получит сиквел
Режиссер ленты работает сразу над двумя мультиками для Netflix.
Вышедший летом прошлого года мультфильм Netflix «Морской монстр» получит сиквел. Проект стал настоящим суперхитом, сумев опередить по просмотрам такие примечательные анимационные фильмы стримера, как «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Уэнделл и Уайлд» Генри Селика. Более того, анимационное фэнтези от режиссера и сценариста Криса Уильямса («Моана», «Город героев») стало самым востребованным жанровым проектом цифровой платформы по популярности за первые 28 дней после релиза. Кроме того, «Морской монстр» держался в десятке лидеров в тридцати странах мира более 40 дней и до сих пор имеет весьма высокие показатели.
На фоне успеха создатель ленты Крис Уильямс в конце прошлого года подписал с Netflix новый контракт. Уильямс обязался снять для стримера не только сиквел, но и еще один мультфильм. О сюжете «Морского монстра 2» пока информации нет, но не приходится сомневаться, что в центре событий снова окажутся авантюрист Джейкоб Холланд (Карл Урбан) и его приемная дочь Мэйси (Зарис-Энджел Хатор). Что до появления самого чудовища, постановщик пока до конца не уверен. В объемном интервью The Hollywood Reporter Уильямс сказал:
«Могу ли я сказать… «может быть»? В разработке истории есть один важный факт — история постоянно меняется. Иногда кардинально. «Морской монстр» ведь изначально назывался «Джейкоб и морской монстр», а потом в повествовании появилась Мэйси. После этого мультфильм претерпел кардинальную трансформацию. Понимаете, почти все, что я вам сейчас говорю, через четыре года может оказаться совсем другим. История заживет собственной жизнью и прошепчет: «То, что тебе казалось таким интересным, на самом деле не то». Или: «Все твои прошлые идеи — полная чушь».
Уильямс разрабатывает сиквел параллельно со своим другим проектом, хотя боссы Netflix предложили ему сделать приоритетным какой-нибудь один. Второй мультфильм аниматор характеризует как семейное приключенческое фэнтези в духе «Властелина колец», «Игры престолов» и «Принцессы-невесты».