От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года

Новинки

Нынче HBO богат на качественный контент – тут вам и «Эйфория», и «Белый лотос», – и «Одни из нас» вряд ли станет исключением. У сериала есть все шансы прервать бесконечную череду неудачных киноадаптаций видеоигр, вышедших в последние годы: и первоисточник фантастический – все-таки The Last of Us считается одной из самых лучших в своем поколении, – и Педро Паскаль в главной роли даже на уровне трейлера выглядит многообещающе. А быть фанатом игры вовсе и не обязательно: сюжет о потрепанном жизнью контрабандисте, сопровождающем юную Элли в постапокалиптической Америке, любопытен и в отрыве от оригинала.

Одни из нас

Poker Face - Покерфейс (26 января, Peacock)

Если вы соскучились по Наташе Лионн в «Жизнях матрешки» и уже успели посмотреть «Достать ножи – 2: Стеклянная луковица», то Poker Face может стать вашей январской находкой. Влюбивший в себя всех фильмом «Достать ножи» режиссер Райан Джонсон снял сериал, в котором Лионн сыграла Чарли, обладающую фантастический способностью безошибочно вычислять любую ложь. В каждом из эпизодов она будет раскрывать убийства и встречаться с самыми разными персонажами, некоторых из которых сыграли Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-Левитт и Хлоя Севиньи. В общем, звездный каст и фирменный черный юмор Джонсона гарантированы.

Покерфейс

Психотерапия (27 января, Apple TV+)

Что надо знать про Билла Лоуренса и Бретта Голдстина? Эти ребята сделали «Теда Лассо» для Apple TV+ – теперь стриминг выпускает новый проект от этого гениального дуэта. Сериал расскажет историю Джимми Джонса – отца, друга, психотерапевта и с недавних пор вдовца. Ему тяжело справиться с потерей жены, и Джимми решает использовать новый принцип как в личной жизни, так и при работе с пациентами – говорить суровую правду без всяких фильтров. Из-за этого в жизни его клиентов, близких и самого Джимми начинает твориться тотальный хаос. Создателям сериала еще и удалось каким-то образом убедить Харрисона Форда сняться в одной из главных ролей, что действительно впечатляет, ведь это лишь второй многосерийный проект с участием легенды.

Психотерапия

Сантехники Белого дома (март 2023 года, HBO)

Тему Уотергейта за последние несколько десятков лет уже изрядно потрепало многочисленными киноадаптациями – от «Всей президентской рати» до «Фроста против Никсона». Но каким-то необъяснимым образом никто еще не пытался снять о политическом скандале века драмеди. «Сантехники Белого дома» повествует об одноименной группе оперативников, которые должны были стоять на страже администрации Никсона и заниматься всякими непотребствами вроде политического шпионажа. Вместо этого они с блеском провалились, приложив руку к уничтожению того, что должны были защищать. В основу сериала лег роман, написанный в соавторстве с одним из «сантехников», который был приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в Уотергейте. Для съемок «Сантехников» собрали сильнейший актерский состав: Вуди Харрельсон, Лина Хиди, Джастин Теру и Донал Глисон.

Сантехники Белого дома

Секретное вторжение (весна 2023 года, Disney+)

Однажды Нику Фьюри придется вернуться со своего заслуженного отдыха, и произойдет это в «Секретном вторжении»: за время космического отпуска бывшего директора Щ.И.Т.а инопланетная раса скруллов, представители которой способны принимать любой облик, глубоко пустила корни на Земле, воспользовавшись добротой Фьюри. В своем новом сериале Marvel Studios собрала мощнейший каст: кроме знакомых Сэмюэла Л. Джексона и Мартина Фримана здесь появятся еще и Оливия Колман с Эмилией Кларк. В общем, сбывается фанатская мечта – Ник Фьюри наконец-то станет главным героем.

Секретное вторжение

Любовь и смерть (весна 2023 года, HBO)

Еще одна премьера 2023 года от HBO «Любовь и смерть» – находка для любителей тру-крайма. В основу мини-сериала легло реальное убийство 1980 года, когда домохозяйка из Техаса Кэнди Монтгомери зарубила топором свою подругу Бетти Гор якобы в целях самообороны. Монтгомери сыграет Элизабет Олсен, и если нас чему-то и научила ее фильмография, так это тому, что сыграть она может что угодно; а роль ее подруги и будущей жертвы исполнит Лили Рэйб. Автором идеи выступил создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, и если «Любовь и смерть» будет хотя бы в половину так же хорош, то сериал обязательно нужно смотреть.

Любовь и смерть

Властелины воздуха (весна 2023 года)

Разговоры об экранизация книги историка Дональда Л. Миллера о 8-й воздушной армии США в период Второй мировой войны начались еще в 2012 году, когда проект планировал выпускать HBO. Только спустя семь лет он сдвинулся с мертвой точки, когда Apple TV+ заключила сделку с продакшеном Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, который и курировал проект. И хотя подробностей о сюжете все еще нет, каст и съемочная команда мини-сериала, кажется, могут гарантировать ему половину потенциального успеха: Спилберг и Хэнкс в качестве продюсеров, Кэри Фукунага – один из режиссеров, Остин Батлер и Барри Кеоган в главных ролях.

Стивен Спилберг

Железное сердце (осень 2023 года, Disney+)

В грядущем году конвейер Marvel Studios по производству сериалов не планирует замедляться – среди прочих многосерийных проектов MCU будет выпущено «Железное сердце». Еще до своего дебюта в сиквеле «Черной пантеры» Рири Уильямс уже успела получить сольник – Наташе Романофф такое и не снилось. Сюжет «Железного сердца» пока что неизвестен (какая неожиданность!), но ходят слухи, что действие сериала развернется в MIT: именно здесь учится идейная преемница Тони Старка, и именно тут должны будут находиться друзья Питера Паркера Эм-Джей и Нед, что, конечно, может сыграть на руку киновселенной в будущем.

Черная пантера: Ваканда навеки

Как и всегда, про новый сериал от Marvel Studios неизвестно почти ничего. Ясно лишь, что к роли на редкость обаятельной злодейки Агаты Харкнесс из «Ванды/Вижна» вернется Кэтрин Хан, а присоединится к ней на этот раз Обри Плаза. Сценарий для спин-оффа написала Жак Шеффер – ее же авторству принадлежит «Ванда/Вижн», оказавшийся одним из самых удачных сериалов студии. Так что беспокоиться о качестве «Ковена хаоса» пока что не приходится.

Ванда/Вижн

Асока (точная дата неизвестна, Disney+)

Вариант для гиков «Звездных войн». Один из самых популярных персонажей саги Асока Тано наконец-то получила свой сольник после «Войн клонов» и появлениях в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», где ее сыграла Розарио Доусон – к этой роли она вернется и теперь. Вместе с ней на малых экранах вновь появится и ее учитель Энакин Скайуокер, так что без Хейдена Кристенсена дело не обойдется, а править бал будет ожидаемо Дэйв Филони. В остальном подробностей про сериал пока нет, но ожидается, что он выйдет вскоре после весенней премьеры третьего сезона «Мандалорца».

Мандалорец, 2 сезон

Кумир (точная дата неизвестна, HBO)

Секс, запрещенные вещества и попса, или Сэм Левинсон на максималках – так вкратце можно описать еще одну премьеру 2023 года от HBO. Проигнорировать этот сериал не представляется возможным за одну только работавшую над ним команду: автор «Эйфории», The Weeknd, Лили-Роуз Депп, Трой Сиван и Дэн Леви. «Кумир» задумывался как глубокое погружение в музыкальный мир Лос-Анджелеса со всеми его пороками и несправедливостями, и хотя по трейлеру ничего особо не понятно, смотреть это стоит просто потому, что это красиво. Да и наверняка после просмотра можно будет обновить свой плейлист – с The Weeknd быть иначе и не может.

Твой киногид на 2023 год: 25 фильмов, которые все будут смотреть

Кумир

Экстраполяция (точная дата неизвестна, Apple TV+)

Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Кит Харингтон, Дэвид Швиммер – это лишь часть мегазвездного каста новой антологии от Apple TV+. Сериал от продюсера «Ландромата» и «Удачи Логана» Грегори Джейкобса будет посвящен историям о влиянии изменений климата на жизнь людей, но это не документалка: вам не расскажут о каких-то гипотетических событиях из будущего, которые вселят в вас ужас от приближающейся катастрофы. Нет, это старый добрый фикшен: насколько бы странным это ни показалось, меняющийся климат в этой антологии будет влиять на повседневную жизнь самых обычных людей – героев «Экстраполяции». Впервые о сериале заговорили еще в 2021 году, а премьеру ему пророчили до конца 2022-го – теперь же Apple TV+ намерен выпустить антологию в новом году.

Грегори Джейкобс

Рипли (точная дата неизвестна)

Феноменальная способность Эндрю Скотта влюблять в своих героев каждого первого зрителя, играя даже законченных психопатов, вновь проявится в новой адаптации серии романов Патриции Хайсмит о «серийном убийце с пристрастиями к искусству» Томасе Рипли. Ожидается, что сериал начнется с того же места, что и одна из уже существующих экранизаций – «Талантливый мистер Рипли»: Том отправится в Италию по просьбе обеспокоенного отсутствием своего сына отца. Есть подозрения, что создатели «Рипли» не намерены ограничиваться одним сезоном, однако об этом говорить еще рано: съемки сериала начались в октябре 2021 года, но 2023-й вот-вот наступит, а мы даже не знаем дату релиза.

Эндрю Скотт на съемках «Рипли» в Венеции

Продолжения

Ты, 4-й сезон (1 часть – 9 февраля, 2 часть – 9 марта, Netflix)

Европа, берегись, потому что Джо Голдберг добрался и до тебя. Пенн Бэджли и его пугающе притягательный персонаж возвращаются – на этот раз под именем Джонатан Мур. Последний раз мы видели Джо в Париже, куда он отправился за своей новой жертвой Мариэнн, оставив своего маленького сына на соседском пороге. Теперь же он перебрался в Лондон и работает профессором в колледже. А еще он обзавелся заклятым врагом – Адамом в исполнении Лукаса Гейджа из «Эйфории». Светит ли Джо очередное «успешное» убийство или ему самому суждено стать жертвой?

Ты, 4 сезон

Мандалорец, 3-й сезон (1 марта, Disney+)

Грядущий сериальный год богат на появления отче всея Интернета Педро Паскаля: в январе выходит «Одни из нас», а спустя всего полтора месяца – новый сезон «Мандалорца». Вселенная «Звездных войн» могла бы потягаться с MCU в способности хранить в строжайшем секрете любые подробности о грядущем проекте – про сюжет нового сезона пока что ничего не понятно. Хотя «Книга Бобы Фетта», оказавшаяся чем-то вроде «Мандалорца» 2.0, намекает на возможное развитие событий: изгнанный Оружейником из племени Дин надеется на искупление, так что его-то он, вероятно, и будет искать в новом сезоне. Но одно ясно точно: Дин и Грогу воссоединятся, а это веский повод ждать продолжения.

Мандалорец, 3 сезон

Тень и кость, 2-й сезон (16 марта, Netflix)

Никогда еще зло не было так же привлекательно, как в первом сезоне сериала «Тени и кости»: Бен Барнс в роли злодея генерала Киригана с его сладкими речами и голливудской улыбкой кого хочешь переманит на темную сторону. И вот он возвращается, несмотря на свою непродолжительную «смерть», чтобы прийти по душу Заклинательницы Солнца Алины и отобрать у нее ее исключительную магию. Как во все это впишется полюбившаяся всем Шестерка воронов, пока не ясно, но фанаты литературной вселенной могут быть спокойны: хаотичная динамика Воронов останется на месте.

Тень и кость, 2 сезон

Шершни, 2-й сезон (24 марта, Showtime)

Премьера «Шершней» в 2021 году прошла невероятно скромно – настолько, что многие по сей день понятия не имеют, что это за сериал. И тем не менее он оказался сокровищем позапрошлого сериального сезона, заработал массу номинаций на «Эмми» и на два года оставил поклонников наедине с их теориями о дальнейшей судьбе женской футбольной команды, попавшей в авиакатастрофу и вынужденной выживать в таинственном лесу. Один из создателей шоу Барт Никерсон заявил, что дразнить фанатов выдаваемыми крошечными порциями деталями он не намерен, но мы знаем наверняка, что во втором сезоне каст пополнит Элайджа Вуд. Про сюжет можем рассказать лишь одно: он будет настолько шокирующим, что, по словам Кристины Риччи, «первые варианты сценария весь каст читал с открытым ртом».

Шершни, 1 сезон

Наследники, 4-й сезон (весна 2023 года, HBO)

Вечно можно смотреть на огонь, воду, и как отпрыски семейства Рой дерутся друг с другом за право унаследовать корпорацию своего все еще живого отца. В финале предыдущего сезона патриарх семьи оставил своих детей практически ни с чем после их, мягко говоря, неудачного заговора против него. Ожидаемо, что в продолжении Шив, Кендалл, Роман и даже Коннор станут как никогда прежде близки, ведь иначе им не выстоять против титана, каковым является Логан Рой. В общем, все в лучших традициях шекспировской драмы.

Наследники, 3 сезон

Локи, 2-й сезон (лето 2023 года, Disney+)

«Локи» стал первым сериалом в мультивселенском цирке Marvel Studios, который получил второй сезон, и это говорит о многом. Во-первых, никто не готов расставаться с богом озорства, и вряд ли этот день когда-нибудь настанет. А во-вторых, это один из немногих проектов четвертой фазы киновселенной, выглядящий как ее полноценная часть, а не попытка выжать из франшизы побольше денег. Какую роль Локи сыграет в намечающейся заварушке с Кангом Завоевателем, пока не ясно. Но при всем уважении к новому суперзлодею, куда интереснее будет посмотреть на то, как Локи будет справляться со своими личными бедами: Мобиус его забыл, а Сильви предала. Да, очень грустно… В любом случае все это мы узнаем летом 2023 года.

Локи, 1 сезон

Ведьмак, 3-й сезон (лето 2023 года, Netflix)

Продолжение «Ведьмака» обещает стать самым душераздирающим – уход Генри Кавилла после нового сезона совершенно точно сделает свое дело. Но мы постараемся проигнорировать этот последний гвоздь в гробе «Ведьмака» и насладиться последним появлением на Континенте Кавилла. По словам шоураннера сериала Лорен Шмидт Хиссрик, третий сезон пойдет по стопам романа Анджея Сапковского «Час презрения»: Йеннифэр возьмется учить Цири контролировать ее магию, а главной заботой Геральта станет сохранение своей новой семьи. Разумеется, все это будет чрезвычайно трудно, поскольку дефицита в политических интригах, заговорах и переворотах на Континенте нет.

Ведьмак, 2 сезон

Тед Лассо, 3-й сезон (точная дата неизвестна, Apple TV+)

Предыдущий сезон «Теда Лассо» закончился печально: Рой и Кили оказались на грани разрыва, а Тед потерял сразу двух близких людей – своего психотерапевта и Нейта Великого, превратившегося в эдакого Дарта Вейдера и покинувшего «Ричмонд». Уход Нейта и его последствия, похоже, станут лейтмотивом третьего сезона. Сможет ли вернувшийся в премьер-лигу клуб продолжить совершенствовать свою игру без Нейта? Как Тед справится с уходом своего протеже? Очень надеемся, что ждать ответов на эти вопросы не придется дольше нескольких месяцев.

Тед Лассо, 2 сезон

Настоящий детектив, 4-й сезон (точная дата неизвестна, HBO)

Никто уже, кажется, и не рассчитывал, что антология Ника Пиццолатто получит еще один сезон, но нет, HBO сообщил о намерении выпустить продолжение до конца 2023 года. Сезон получил название «Страна ночи», его съемки начались в ноябре 2022 года в Исландии, а Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон по-прежнему остаются продюсерами проекта. Действие нового сезона развернется в небольшом городке на Аляске, где с арктической полярной станции пропадают восемь мужчин. За раскрытие дела возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро.

Настоящий детектив, 4 сезон

Наш флаг означает смерть, 2-й сезон (точная дата неизвестна, HBO)

«Наш флаг означает смерть» – это лучшее, что снималось про морских разбойников со времен «Пиратов Карибского моря», и спорить с нами об этом бесполезно. Фирменный идиотизм фильмов Тайки Вайтити оказался отличным дополнением к пиратской тематике, да и сам он очень органично вписался в роль Черной Бороды а-ля рок-н-ролльщика. Не уступает ему и Риз Дэрби в образе балованного Стида Боннета, подавшегося в пираты от скуки. В общем, мы, как и многие, очень соскучились по этому дуэту, поэтому новость о том, что HBO намерен выпустить новый сезон в 2023 году, несказанно радует.