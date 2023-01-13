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Киноафиша Новости Александр Яценко спасает евреев от нацистов в трейлере фильма «Праведник»

Александр Яценко спасает евреев от нацистов в трейлере фильма «Праведник»

13 января 2023 11:00
Александр Яценко спасает евреев от нацистов в трейлере фильма «Праведник»

Премьера исторической картины со звездным актерским составом состоится в середине февраля.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер российского исторического фильма «Праведник». Центральные роли в картине сыграли Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал»), Сергей Маковецкий («Жизнь и судьба»), Федор Добронравов («Чебурашка»), Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и Константин Хабенский («Петр Лещенко. Все, что было...»).

Сериал основан на реальном подвиге офицера советской армии Николая Киселева, спасшего сотни евреев от фашистов во время Великой отечественной войны. В 2005 году израильский институт изучения Холокоста «Яд Вашем» посмертно удостоил Киселева звания «Праведник народов мира», в честь чего и был назван фильм. Его съемки прошли в Белоруссии, России, а также Израиле.

Действие разворачивается в 1942 году. Киселеву (Яценко) и его боевым товарищам поступает приказ вывести 218 евреев, среди которых есть женщины, старики и дети, с территории, оккупированной фашистскими захватчиками. Чудом выжив в условиях нацистских чисток, теперь истощенным голодом и страхом людям предстоит совершить переход по густым лесам, чтобы наконец вернуть себе надежду на светлое будущее.

Режиссером фильма является Сергей Урсуляк (сериалы «Одесский пароход», «Ненастье» и «Ликвидация»).

«Праведник» выйдет в российский прокат 16 февраля.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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