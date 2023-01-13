Кто озвучил Чебурашку в новом фильме

В первые недели 2023 года фильм «Чебурашка» стал настоящим чемпионом российского проката, заработав уже свыше 3 млрд рублей и установив новый абсолютный рекорд по показателям сборов среди всех отечественных картин.

Безусловно, такой широкий успех не был бы возможен, если бы фильм не был посвящен милому и хорошо знакомому всем с детства странному зверьку по имени Чебурашка. На этот раз его внешний образ был создан с помощью компьютерной графики. Голос и мимику прелестному существу подарила российская актриса Ольга Кузьмина. До «Чебурашки» она была наиболее известна по своим ролям в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Сказочный патруль».

В новом интервью для издания РИА ФАН актриса сказала, что покорившие сердца зрителей «слаженность и эмоциональность» фильма стали результатом самоотверженной работы творческой команды. По ее мнению, каждый из специалистов на площадке выполнял свои обязанности с «любовью и душой», даже не задумываясь о потенциальных кассовых сборах. Целью всей команды было сделать картину «хорошей, искренней и настоящей», приложив максимум усилий, от чего ее и постиг такой широкий успех.

«Чебурашку» все еще можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.