«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмов в истории

Как передает Variety, блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона поднялся на шестое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. Картина заработала в мировом прокате свыше $1,928 млрд, тем самым превзойдя показатель супергеройской картины «Человек-паук: Нет пути домой» ($1,91 млрд), ранее занимавшей шестое место в топе.

Следующей вехой на пути «Аватара 2» станет преодоление отметки в $2 млрд. Лишь пяти фильмам удавалось достичь таких колоссальных результатов: оригинальному «Аватару» ($2,9 млрд), «Мстителям: Финал» ($2,79 млрд), «Титанику» ($2,2 млрд), «Звездным войнам: Пробуждение силы» ($2,069 млрд) и «Мстителям: Война бесконечности» (2,04 млрд). Если «Аватару: Путь воды» удастся перейти порог в $2 млрд, он станет первой картиной после начала пандемии коронавируса и третьим проектом Кэмерона, попавшим в почетный клуб крупнейших кассовых хитов.

Примечательно, что из $1,928 млрд, собранных фильмом, $574 млн пришлись на Северную Америку и еще $1,35 млрд — на все остальные страны. Картина показала очень впечатляющие результаты в Китае ($217 млн), Франции ($123 млн), Германии ($108 млн) и Южной Корее ($93,6 млн). При этом фильм не снискал особого успеха на японском кинорынке.

В американском прокате сиквел «Аватара: Путь воды» превзошел показатели «Короля Льва» ($543,6 млн), «Темного рыцаря» ($535 млн) и «Изгоя-один: Звездные войны. Истории». ($533,5 млн) и занял тринадцатое место в рейтинга самых кассовых картин США. За пределами американского рынка «Аватар 2» уже стал пятым самым кассовым фильмом в истории и вплотную подобрался ко «Мстителям: Война бесконечности» ($1,370 млрд).