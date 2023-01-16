«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами

О чем?

Современное общество в упадке. Города разрушены. Люди живут в карантинных зонах под контролем военных. Что происходит за их пределами, лучше никогда не знать. Где-то рядом постоянно гремят взрывы и выстрелы. Ответственна за них организация, называющая себя «Цикады» (официальное русское название, в оригинале они звучат как «Светлячки»), которая является то ли сопротивлением, то ли простыми террористами. Всему виной грибы кордицепс, которые мутировали и стали подчинять себе не только мелких насекомых. Они научились отлично приживаться в организме человека и превращают носителя в агрессивного зомби.

Теперь выживают самые жестокие и беспринципные. Именно таким стал Джоэл. 20 лет назад, в самом начале эпидемии, он потерял смысл жизни и теперь превратился в безжалостного наемника, готового достать все что угодно ради денег. Его новым заданием становится доставка необычного «груза» – девочки по имени Элли. Им придется отправиться в путешествие через всю Америку, увидеть страшный мир вне организованных поселений и отыскать новый стимул к жизни.

Одни из нас

Игра или сериал?

Экранизация HBO очень правильно подошла к адаптации первоисточника, не заставляя нас делать выбор. Сериал сохранил ключевые моменты, но значительно переосмыслил многие сцены. Это позволяет добиться эффекта новизны и неожиданности для зрителей, знакомых с сюжетом. Хотя многое, в незначительных моментах, будет практически покадрово повторять игру. Экранизация тщательно подошла к деталям окружения (особенно к одежде) и декорациям. Тут моментально угадывается мрачный мир и чувствуется желание сделать его еще насыщенее.

Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»?

Авторы Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн пошли дальше и не стали ограничивать себя рамками. Герои приобрели необходимую глубину и лишились многих условностей, которые были необходимы игровым персонажам. Мир стал ощущаться живее и опаснее. Сериал не просто сохранил эту атмосферу, а сделал ее еще мрачнее и депрессивнее. Только за одну пилотную серию удается очень ярко показать жизнь простых людей в новых городах. Нас ждут искалеченные судьбы людей и отсутствие даже крохотной надежды. О ней напоминают лишь очередные дешевые слоганы и обещания местных террористов, призывающих «идти на свет». Дальше нас ждут выжившие за пределами заборов и хоть каких-то правил. Тут выживает сильнейший, и, как в любом сюжете о зомби-апокалипсисе, самими опасными тварями окажутся люди. Большая заслуга лежит на композиторе Густаво Сантаолалья. Его саундтрек просто перенесли из игры в сериал и помогли окончательно ожить экранизации, стоит только услышать знакомые гитарные мотивы.

Одни из нас

При этом происходящее сильно сбавило в жестокости. В пилоте практически нет натуралистичных убийств. Они стали более выверенными и не превращаются в бездумную череду трупов. Если вам мало фобий последних лет, то уже на первых минутах «Одни из нас» создаст вам новую — грибы. В сериале попытались сделать еще более реалистичную угрозу. Теперь они распространяются не спорами, а усиками. Это убирает условность, позволявшую спокойно спать по ночам с мыслью «ну, вот так, конечно, быть не может», и добавляет жути. Ценой этому станут несколько эффектных сцен с помещениями, заполненными этой заразой, и противогазами, в которых просто пропадет необходимость.

Одни из нас

Актеры и недовольство фанатов

Франшизе не привыкать к недовольству фанатов. Она столкнулась с этим во время выхода второй части игры. Тогда поклонники углядели квоты, повестку, неправильных женщин и, видимо, в придачу еще и испорченное детство. Сериал не пошел на поводу фанатов и нашел свою Элли. Ею стала Белла Рэмси. У молодой актрисы нет внешнего сходства с игровой версией. Это немного другая Элли, более дерзкая и напористая. Она выглядит ребенком, который был вынужден рано повзрослеть. Но даже это только начало ее изматывающего пути преображения. Уже можно сказать, Белла Рэмси станет полноценным ярким персонажем и не потеряется на фоне своего проводника.

Белла Рэмси/Элли

Досталось и новому Джоэлу, которого сыграл Педро Паскаль. В пилоте еще не удалось рассмотреть всех обещаний авторов, но с их слов, герой перестанет быть всемогущей машиной-убийцей. Мы сможем прочувствовать подступающую старость. Теперь это предельно реалистичный герой с больными коленями, усталостью, страхами и глухотой на одно ухо. Уже в первой серии между Педро Паскалем и Беллой Рэмси заметна отличная химия, а нам показали лишь знакомство героев.

Педро Паскаль/Джоэл

Такие изменения еще до премьеры не устроили фанатов, которые вновь не допускают любых расхождений с первоисточником или просто свежего взгляда. Мы же можем порадоваться, что культовый сюжет смог добраться до еще более широкой аудитории.

Стоит ли смотреть?

Да. И даже не потому, что перед нами, возможно, лучшая экранизация видеоигр с живыми актерами. В первую очередь это очень сильная история. Сериал же пытается ее обогатить. Сюжетные линии героев стали объемнее и глубже, позволяя им стать по-настоящему живыми персонажами. Больше не нужно додумывать и фантазировать, списывая часть проблем на игровые условности. Расширился и мир игры, заметно прибавив в реализме. Происходящее начинает пугать сценариями очередного мрачного будущего, хотя реальная пандемия, кажется, и осталась позади. Ну, хотя бы в голове.

Зная ключевые моменты и финал, стоит быть готовым к изматывающему приключению. Погружаться в депрессивный мир, состоящий из драм, смертей и жутких щелкающих монстров, конечно, не самый лучший план понедельника. Но сколько бы ни был трагичным этот путь, он точно не оставит вас равнодушным.