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Киноафиша Новости У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу»

У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу»

11 января 2023 13:32
У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу»

Гостем продолжения станет звезда «Секса в большом городе».

Стрим-сервис Hulu напоминает о скорой премьере второго сезона ситкома «Как я встретила вашего папу». Накануне стример презентовал дебютный трейлер продолжения, в котором обрисовали предстоящие романтические похождения знакомых персонажей, а также показали нового возлюбленного героини Хилари Дафф в исполнении Джона Корбетта («Секс в большом городе»).

Шоу повествует об одинокой жительнице Нью-Йорка по имени Софи (Дафф), которая ищет свою любовь в эру онлайн-приложений для знакомств. Вместе с героиней похожие трудности переживают ее близкие друзья. В новых сериях продолжат развиваться динамичные взаимоотношения Валентины (Франсиа Рэйса) и Чарли (Том Эйнсли), тогда как у Софи укрепится связь с Джесси (Крис Лоуэлл), но это, разумеется, далеко не все.

В основной каст сериала также входят Сурадж Шарма, Тиен Тран и Ким Кэтролл, сыгравшая Софи образца 2050 года. Наследуя формуле «Как я встретил вашу маму», спустя много лет она рассказывает своему сыну о знакомстве с его отцом. Традиция со звездными камео продолжится и во втором сезоне, который будет состоять не из десяти эпизодов, как было год назад, а из двадцати четырех.

Продолжение «Как я встретила вашего папу» стартует на Hulu 24 января.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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