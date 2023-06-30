Меню
30 июня 2023
Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий
«Барби», «Кокаиновый медведь» и другие: объявлены победители премии «Золотой трейлер»
Стало известно, кто сыграет убийц во втором сезоне антологии Райана Мерфи «Монстр»
Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу»
Ольга Куриленко и Арманд Ассанте сыграют в фильме об ограблении «Неправильное направление»
Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу
Обыкновенный парень идет к странной мечте в трейлере комедийной мелодрамы «Два билета на Марс»
В российский прокат выйдет фильм студии A24 «Прошлые жизни»
Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры
Лили-Роуз Депп прокомментировала обилие наготы в сериале «Кумир»
Вышел трейлер второго сезона сериала о рестлерах «Хилы» со Стивеном Амеллом
«Кинопоиск» профинансирует новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом
Мистический сериал «Извне» продлен на третий сезон
Глава сети «Каро» высказалась о состоянии и перспективах российской кинотеатральной индустрии
Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны»
Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2»
29 июня 2023
Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны
Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов
Кислотные дожди угрожают человечеству в тизере фантастического триллера «Катастрофа»
Сериал «Родители года» завершится четвертым сезоном
Начались съемки второго сезона «Песочного человека»
Съемки «Венома 3» официально начались
Создатель «Медведя» возьмется за проект, которым интересовались Мартин Скорсезе и Майкл Манн
Вышел новый трейлер мини-сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг»
Звезда «Монстра: История Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет с Джаредом Лето в «Троне 3»
Пара попадает в лесную ловушку в трейлере триллера «Змеиная топь»
Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона»
Спин-офф «Зёмы»: вышел трейлер сериала «Макс и Гусь»
Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники»
Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами
Кинотеатральная сеть КАРО приглашает на вечеринку-выпускной в «Октябре»
В российский прокат выходит новый боевик с Мэлом Гибсоном «Время расплаты»
28 июня 2023
Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из хоррора «Пантафа — пожирательница душ»
К выходу готовится российская комедия «Праздники» от создателей «Бати»
«Барби» с Марго Робби может получить сиквел
Звезда «Изгоя-один: Звездные войны» Фелисити Джонс сыграет в сериале о Формуле-1
Второй сезон сериала «Медведь» триумфально дебютировал на Hulu
Первый сезон сериала «Кумир» завершится раньше, чем ожидалось
Стал известен хронометраж фильма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом
Более 400 актеров во главе с Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс выразили готовность бастовать
Дэмиэн Льюис возвращается к роли Бобби Аксельрода в трейлере финального сезона «Миллиардов»
Киллер-новичок нацеливается на крупного криминального босса в трейлере боевика «Коллектив»
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы»
Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн
27 июня 2023
От создателей «Пункта назначения»: в российский прокат выйдет хоррор «Свадебная резня»
Следующим фильмом Ари Астера станет нуарный вестерн о пандемии COVID
Цифровой релиз «Флэша» состоится уже через месяц после выхода в прокат
В России выйдет документальный фильм «В поисках снежного барса» с музыкой Ника Кейва
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами
Китайский триллер «Потерявшись в звездах» за первые дни в прокате собрал $100 млн
Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам»
Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»
Завершились съемки финального сезона «Ривердэйла»
Николас Виндинг Рефн занялся экранизацией серии детских детективов «Великолепная пятерка»
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями
В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Глава студии DC Джеймс Ганн признал, что супергеройское кино сдало свои позиции
На съемочной площадке «Гладиатора 2» возводится огромный Колизей
Норман Ридус отправляется в Европу в первом тизере «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника»
Стартовали съемки десятой части «Ёлок»
26 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи
В России выйдет мультфильм «Крылатая история» от создателей «Мегамозга»
В «Приключениях Паддингтона 3» сыграют Антонио Бандерас, Оливия Колман и Рэйчел Зеглер
Участники забастовки сценаристов раскритиковали Ким Кардашьян
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal
В «Дэдпуле 3» может появиться Бен Аффлек в роли Сорвиголовы
В производство запущена экранизация фэнтезийного романа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы»
«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в прокат в двух разных версиях
Карл Урбан и другие: появилось фото актерского состава «Мортал Комбат 2»
Следующая часть «Форсажа» расскажет о конфликте героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Момоа
Паоло Соррентино снимет новый фильм о родном Неаполе
Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
Вышел трейлер первого сольного фильма Итана Коэна «Красотки в бегах»
Пол Томас Андерсон работает над секретным фильмом с Хоакином Фениксом в главной роли
Объявлены победители фестиваля российских сериалов «Пилот» 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира»
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»
25 июня 2023
Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме
23 июня 2023
Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по сериалу «Металлопокалипсис»
Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц»
Роберт Инглунд возвращается к жанру слэшер в трейлере фильма Natty Knocks
Съемки «Мортал Комбат 2» официально начались
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу
Провал «Флэша» поставил крест на потенциальном новом фильме о Бэтмене с Майклом Китоном
Стартовал пятый фестиваль сериалов «Пилот» — вручены первые призы
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом
Девушку одолевают страшные сновидения в трейлере фильма ужасов «Кошмар»
Правительство РФ может разблокировать некоторые нелегальные онлайн-кинотеатры
Цифровой релиз «Стражей Галактики 3» состоится 7 июля
Элизабет Бэнкс и Зак Галифианакис преобразуют индустрию игрушек в трейлере «Плюшевый пузырь»
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги»
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры
22 июня 2023
«Йеллоустоун»: Тейлор Шеридан высказался об уходе Кевина Костнера и приходе Мэттью МакКонахи
Режиссер «Миссии: невыполнима» еще не знает, чем закончится вторая часть «Смертельной расплаты»
«Флэш» оказался очередным крупным супергеройским провалом Warner Bros
Обреченный на смерть детектив совершает подвиг в дублированном трейлере боевика «Время расплаты»
Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь
По слухам, «Дэдпул 3» станет очередной историей о мультивселенной
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» лишился даты релиза
С Люка Бессона сняты все обвинения в сексуальном насилии
Кристофер Нолан предупреждает, что «Оппенгеймер» может оставить зрителей безутешными
«Феррари» с Адамом Драйвером войдет в конкурс Венецианского кинофестиваля
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»?
Сериал «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман получит второй сезон
Леос Каракс готовит фильм-автопортрет «Это не я»
В России выйдет немецкая комедийная мелодрама «Что видно отсюда»
Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами
Режиссер Чад Стахелски выпустит режиссерскую версию «Джона Уика 4»
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид»
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!»
В прокат выходит этнический триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли
21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер
Саша Калле и Галь Гадот прокомментировали будущее своих героинь из киновселенной DC
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли
На Disney+ состоялась премьера мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере»
В этом году Marvel не будет участвовать на фестивале Comic-Con в Сан-Диего
Оригинальные сериалы HBO могут отправиться на Netflix
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым
Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»
Майкл Шеннон отказался от «Звездных войн» из-за нежелания делать «бездумное развлечение»
Суд по делу Джонатана Мэйджерса состоится в августе
Вторая часть мюзикла «Злая» получила дату выхода в прокат
Райан Мерфи покидает Netflix и договаривается о переходе в Disney
Шоураннер «Одних из нас» и «Чернобыля» участвовал в создании сценария «Дюны 2»
Стало известно, когда начнутся съемки фильмов «Соник в кино 3» и «Майнкрафт»
В Шанхае пройдут съемки российского фильма «Ненормальный»
Кристофер Нолан высказался о проблеме искусственного интеллекта
Подтвердилось, что Юрий Колокольников снялся в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers
20 июня 2023
Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel
Биограф Роберта Оппенгеймера считает фильм Кристофера Нолана «потрясающим достижением»
Okko анонсировал сиквел сериала «Чикатило» — съемки уже начались
Павел Деревянко исполнит главную роль в комедии «Конец Славы»
«Флэш» и «Элементарно» провально стартовали в мировом прокате
Гений-математик вычисляет способ выиграть футбольный матч в тизере сериала «Игра головой»
Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис прокомментировали камео Ким Кэтролл в «И просто так»
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь»
Сериал по классическому фильму Фрица Ланга «Метрополис» не состоится
Дэвид Кроненберг завершил съемки фильма «Саван» с Венсаном Касселем
Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце
В России официально выйдет новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
Женщина-детектив расследует страшные убийства в трейлере триллера «Молчание ангелов»
Оборотень борется с преступностью в трейлере комедийного сериала «Разрешите обратиться»
Военная драма Гая Ричи «Переводчик» получила дату выхода на «Кинопоиске»
Вышел дублированный трейлер хоррора «Заклятье. Незаконченная глава»
КАРО приглашает отметить выпускной в киноцентре «Октябрь»
Никита Ефремов открывает тайную силу книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь»
Аарон Тейлор-Джонсон получает львиные суперсилы в трейлере фильма Marvel «Крэйвен-охотник»
Феноменальный и захватывающий: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7»
Любви все роботы покорны: Киноафиша приглашает на показ фильма «(Не)идеальные роботы»
19 июня 2023
Призрак крадет дыхание девочки в трейлере хоррора «Пантафа — пожирательница душ»
Назвав «Тора 4» глупым, Крис Хемсворт хочет, чтобы «Тор 5» был «непредсказуемым»
Аналитики предсказывают, что «Барби» стартует в прокате лучше «Оппенгеймера»
Режиссер Джеймс Мэнголд рассказал о своем особом подходе к образам Росомахи и Индианы Джонса
В прокат выходит документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» — доступен трейлер
18 июня 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
17 июня 2023
Леди Гага анонсировала концертный фильм Chromatica Ball
Джейсон Момоа отправился на еще один раунд пересъемок «Аквамена 2»
Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Темные ветра»
Режиссер «Флэша» ответил на претензии к компьютерной графике в фильме
От «Форсажа 10» до «Неудержимых 4»: главные боевики 2023 года
Вышел трейлер фэнтези «Чудесный колодец» — это последний фильм покойной Кэрри Фишер
Студия Sony установила даты выхода двух новых фильмов о персонажах Marvel
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру»
Дэвид Финчер готовит ремастер «Семь», но без внесения существенных изменений
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век»
16 июня 2023
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой
Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал»
HBO опровергает слухи об отмене второго сезона «Кумира»
Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой»
Вышел новый трейлер испанского мультфильма «Величайший детектив-паук»
Фильм «Бэтмен: Отважный и смелый» снимет режиссер «Флэша» Андрес Мускетти
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов»
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Линкольн для адвоката»
Сериал канала ТНТ «Патриот» продлен на четвертый сезон
Лучшие подруги переживают безумные приключения в трейлере комедии «Веселая поездка»
Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном, объявлена дата премьеры
Станет ли Гильермо вампиром? Вышел трейлер пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
Продолжительность фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля составит 37 минут
Стало известно, кто сыграет Шао Кана и других новых героев в сиквеле «Мортал Комбат»
Сиквел «Побега из курятника» получил первый тизер и дату релиза
Шпионский триллер «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами обрел дату выхода
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала»
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна»
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2»
15 июня 2023
Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023
На Netflix состоялась премьера шестого сезона «Черного зеркала»
Русские «Наследники»: вышел тизер сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева
Брэдли Купер определился со своим следующим режиссерским проектом после «Бернстайна»
Медвежата переживают удивительные приключения в трейлере мультфильма «Побег из страны роботов»
Квентин Тарантино признался, что ни за что не смог бы убить животное ради фильма
Комедия о порножурнале возвращается: вышел трейлер второго сезона сериала «Кокетка»
Шоураннер «Доктора Кто» присоединился к забастовке голливудских сценаристов
Гильермо дель Торо язвительно высказался о киноиндустрии на фоне отказа студий от его проектов
Кевин Спейси надеется полноценно возобновить актерскую карьеру
«Отлично! Мне будет 53»: Зои Салдана отреагировала на перенос «Аватара 5» на 2031 год
В российский прокат выйдет хитовый индийский боевик «Патхан: Схватка со смертью»
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало»
Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки
Постапокалиптический сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлен на второй сезон
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение»
Warner Bros хочет восстановить партнерство с Кристофером Ноланом
Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»
Анна Годунова рассказала о конкуренции телевидения
Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов»
Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство»
14 июня 2023
Netflix представил полноценный трейлер мультфильма «Нимона»
Актриса Зази Битц рассказала о съемках в «Джокере 2» и сотрудничестве с Леди Гагой
Создатели «Трансформеров: Восхождение Звероботов» планируют кроссовер с «G.I. Joe: Бросок кобры»
Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время»
DreamWorks и Netflix готовят мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана
Эзра Миллер на премьере «Флэша» выразил благодарность новым руководителям DC Studios
Сара Полли договаривается о режиссерском кресле игрового ремейка «Бемби»
Карл собирается на свидание в трейлере новой короткометражки по мультфильму «Вверх»
Джеймс Ганн ответил, когда возьмется за второй сезон сериала DC «Миротворец»
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом обрел дату выхода в России
Величайший кризис: вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»
Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть»
Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере боевика «Земля мафии»
Умер романист Кормак Маккарти, написавший «Старикам здесь не место» и «Дорогу»
Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио»
Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются
13 июня 2023
Уэс Андерсон заступился за Билла Мюррея, обвиняемого в неподобающем поведении
Эмбер Херд сыграла психиатра в мистическом триллере «В огне»
Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»
Отныне присуждать «Золотой глобус» будет новая организация
Сериал о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» закрыт после третьего сезона
Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»
В России на стриминге выйдет корейский триллер «Охота» во главе со звездой «Игры в кальмара»
В конце июня в Москве начнется девятый фестиваль документального кино «Докер»
Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом»
Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»
Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов
Студия Lionsgate готовит переосмысление хоррора «Лепрекон»
Сильвестр Сталлоне признал превосходство Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков
В «Бэтмене 2» появится Харви Дент, также известный как злодей Двуликий
Хью Грант исполнит главную роль в триллере от сценаристов «Тихого места»
Том Холланд оптимистично настроен насчет «Человека-паука 4»
Премьера «Венома 3» намечена на осень 2024 года
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» неплохо стартовали в мировом прокате
Дженнифер Лоуренс готова вновь сыграть Китнисс Эвердин в новых частях «Голодных игр»
Джон Си Райли ведет «Лейкерс» к чемпионству в трейлере второго сезона сериала «Время побеждать»
«Человек-паук: Паутина вселенных» за 12 дней в прокате собрал больше, чем оригинальный фильм
На съемках «Гладиатора 2» произошел несчастный случай, есть пострадавшие
Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля»
12 июня 2023
Новые Кларк Кент и Лоис Лейн: кастинг «Супермена: Наследие» переходит на финальную стадию
Марк Руффало снимется в новом мини-сериале от создателя «Мейр из Исттауна»
9 июня 2023
Эндрю Кодзи демонстрирует чудеса боевых искусств в трейлере третьего сезона «Воина»
В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»
Жюли Дельпи и Ричард Грант попадают в сети лжи в трейлере триллера «Урок»
Появился трейлер второго сезона подростковой мелодрамы «Этим летом я стала красивой»
«Индиане Джонсу 5» прочат слабый старт в прокате
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»
Дети остаются без надзора взрослых в трейлере семейной комедии «Детки в порядке»
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь»
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол
Брайан Крэнстон планирует завершить актерскую карьеру в 2026 году
Райан Рейнольдс и Кеннет Брана исполнят главные роли в новом приключенческом экшене
Вышел трейлер шпионского триллера Тейлора Шеридана «Спецназ: Львица» с Зои Салданой
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака»
8 июня 2023
Премьера уже в этом месяце: появился новый тизер мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»
Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам
К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие
В боевике «Каменное сердце» Галь Гадот предстанет в образе женского воплощения Джеймса Бонда
Фанат «Титаника» собрал коллекцию из полутора тысяч VHS-копий фильма
Вскоре начнутся съемки приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Райаном Гослингом и Марго Робби
Том Холланд уходит в отпуск на год после изнурительных съемок в «Переполненной комнате»
Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Вечеринка»
В российский прокат выходит французская драма «Актриса» — доступен дублированный трейлер
Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина живут в разных эпохах в трейлере «Лиги справедливости: Мир войны»
Подошли к концу съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Самый известный создатель видеоигр в мире: вышел трейлер фильма о Хидео Кодзиме
Стартовали съемки авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг
Дженна Ортега сообщила, что во втором сезоне «Уэнсдэй» романтики ждать не стоит
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький»
Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров
Сериал «Асока» получил официальную дату премьеры на Disney+
Майкл Шин и Дэвид Теннант сводят вместе Рай и Ад в трейлере второго сезона «Благих знамений»
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4»
7 июня 2023
Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» откладываются из-за забастовки
Пак Чхан-ук работает с Netflix над исторической драмой «Война и восстание»
Вышел трейлер боевика «Время расплаты» с Мэлом Гибсоном и Домиником Перселлом
Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке
В фильме «Мадам «Паутина» у заглавной героини будет совершенно новая история происхождения
На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем
Сигурни Уивер берет под крыло осиротевшую внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»
Объявлена программа V российского фестиваля сериалов «Пилот»
Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории
Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона
«Капитан Америка 4» сменил название на «О дивный новый мир»
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились
Патрик Уилсон переживает сущий кошмар в финальном трейлере «Астрала 5: Красная дверь»
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер
Группа молодых людей вступает в контакт с мертвыми в трейлере хоррора «Два, три, демон, приди!»
Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом»
6 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»
Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица
Вышел трейлер документального фильма об экранизациях произведений Стивена Кинга
Disney хочет превратить «Короля Льва» во франшизу в духе «Звездных войн»
Эль Фаннинг и Сара Полсон сыграют в фильме о жертве диссоциативного расстройства идентичности
Сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd стартовал хуже «Эйфории»
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению»
Netflix выпустил трейлер комедийного боевика с Пирсом Броснаном и Ниной Добрев
Прощание с Самантой? В чем смысл камео Ким Кэтролл в сериале «И просто так»
В «Тайлере Рейке 2» одну из главных ролей сыграл Идрис Эльба
«Звездные войны»: Марк Хэмилл заявил, что больше не сыграет Люка Скайуокера
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться
По слухам, Вин Дизель обвиняет Джейсона Момоа в плохой критике «Форсажа 10»
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона»
«Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил топ-250 лучших фильмов по версии Letterboxd
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни»
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай»
5 июня 2023
Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет окружен секретностью вплоть до премьеры
Новый фильм Пола Шредера «Тихий садовник» выйдет в России
5 сериалов про сильных женщин
Харрисон Форд рассказал о своем конфликте с Брэдом Питтом на съемках «Собственности дьявола»
Создательница «Шершней» пообещала бонусный эпизод сериала, который выйдет между сезонами
Сериал «Последний богатырь. Наследие» снимет режиссер «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы»
«Русалочка» и «Форсаж 10» покорили новые вехи в мировом прокате
«Братья Супер Марио в кино» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории
Сериал «Винчестеры» окончательно закрыт, несмотря на старания Дженсена Эклса
Том Холланд назвал свой любимый фильм о Человеке-пауке
Лили-Роуз Депп подчеркнула, что на съемках «Кумира» никто не терял над собой контроля
Джеймсу Вану пришлось вносить изменения в «Аквамена 2» в связи с новым курсом киновселенной DC
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко
Майкл Китон пребывает в восторге от съемок в «Битлджусе 2»
Избалованные проповедники решают свои проблемы в трейлере третьего сезона «Праведных Джемстоунов»
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление»
«Человек-паук: Паутина вселенных» уверенно стартовал в мировом прокате
В разработку запущен «Фокус-покус 3»
3 июня 2023
Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных
2 июня 2023
Sasha Stone и другие лидеры мнений выступят на сцене у «Газпром Арены» в День России
Сара Джессика Паркер готова двигаться дальше в трейлере второго сезона «И просто так»
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил прокатный рейтинг R
Съемки «Бэтмена 2» откладываются из-за забастовки сценаристов
На роль Супермена в новой киновселенной DC всерьез претендует актер и модель Пирсон Фоде
От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров
О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм
Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца
Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа»
Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака
1 июня 2023
Семьянин Дэниэл Рэдклифф живет на фоне постапокалипсиса в трейлере нового сезона «Чудотворцев»
Джон Красински берется за последнюю взрывную миссию в трейлере четвертого сезона «Джека Райана»
Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных»
В российский прокат выйдет экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик»
В фильме «Флэш» с Эзрой Миллером будет секретная сцена после титров
Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»
Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»
Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
В прокат выходит французская жизнеутверждающая драма «Комната чудес»
