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Киноафиша Новости Полгода тренировок: Хью Джекман вновь высказался о возвращении к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Полгода тренировок: Хью Джекман вновь высказался о возвращении к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

9 января 2023 13:16
Полгода тренировок: Хью Джекман вновь высказался о возвращении к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Актер посвятит ближайшие месяцы подготовке к съемкам, а сам фильм будет в духе бадди-муви «48 часов».

Съемки третьей части «Дэдпула», где вместе с болтливым наемником Уэйдом Уилсоном будет фигурировать Росомаха, стартуют в мае этого года, поэтому все оставшееся время Хью Джекман посвятит тренировкам. В интервью ведущему CNN Крису Уоллесу актер заявил, что в период подготовки он откажется от своих бродвейских выступлений и всего прочего — актер будет усиленно заниматься в спортзале и проводить время с семьей:

«Невозможно быстренько достичь впечатляющих результатов — это требует времени. У меня есть шесть месяцев перед съемками. Никакой другой работой я заниматься не буду. По сути, весь этот период я буду находиться с семьей и тренироваться. Вот моя работа на ближайшие полгода. Признаться, даже сейчас я в довольно хорошей форме, причина — по восемь шоу в неделю на Бродвее, где приходится постоянно петь и танцевать. Так что я вполне здоров и у меня есть хорошая отправная точка для начала тренировок. И да, заранее хочу попросить прощения у цыплят. Лучше начинайте бежать прямо сейчас, потому что я за вами уже иду».

Кроме того, рассуждая о «Дэдпуле 3», артист сравнил его с классическим полицейским бадди-муви «48 часов». Росомаха и Дэдпул в исполнении Райана Рейнольдса будут такими же противоположностями, как и герои Ника Нолти с Эдди Мерфи.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.

Фото: 20th Century Fox
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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