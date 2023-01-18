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Киноафиша Новости Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в рок-опере о постапокалиптическом будущем

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в рок-опере о постапокалиптическом будущем

18 января 2023 12:16
Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в рок-опере о постапокалиптическом будущем

Режиссером выступит автор музыкальной драмы «Патти Кейкс».

Звезда фильма «Кит» и сериала «Очень странные дела» Сэди Синк получила главную роль в новой картине Джереми Джаспера под названием O’dessa («О’десса»), которую в данный момент разрабатывает студия Searchlight. Об сообщает Deadline.

Проект представляет собой рок-оперу, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире будущего. В центре сюжета — девушка с фермы, которая отправляется на поиски некой заветной семейной реликвии. Путешествие приводит ее в странный и опасный город, где она встречает своего возлюбленного. Героине приходится вступить в битву за его душу, в которой она может надеяться только на помощь судьбы и силу своего голоса.

Джаспер выступает режиссером и сценаристом новой картины. Он получил широкую известность после выхода своего дебютного фильма, которым стала музыкальная драма «Патти Кейкс» (2017). Картина получила номинации на премии Film Independent Spirit Awards и Гильдии режиссеров Америки.

В разработке O’dessa также принимают участвуют многие другие создатели «Патти Кейкс», например, Джейсон Бинник, написавший песни к будущему фильму вместе с Джаспером, продюсеры Майкл Готтвальд («Звери дикого Юга»), Ной Стал («Неизбранные дороги») и Родриго Тейшейра («Маяк»), а также исполнительные продюсеры Джонатан Монтепаре («Целиком и полностью»), Дэн Джанви («Земля кочевников») и Лоренцо Сантанна («Милая Фрэнсис»).

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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