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Киноафиша Новости Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

31 января 2023 11:29
Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Вероятно, актриса последует примеру своего коллеги Реге-Жана Пейджа, всецело переключившись на другие проекты.

Звезда хитового первого сезона «Бриджертонов» Фиби Дайневор точно не вернется к образу молодой герцогини Дафны в предстоящем третьем сезоне костюмированной мелодрамы стрим-сервиса Netflix. Об этом актриса сообщила с свежем интервью Variety:

«Я отыграла свои два сезона. Я сделала с этим персонажем абсолютно все, что хотела. У отличная сюжетная арка. Но если они меня еще раз пригласят, то, как говорится, кто знает…»

В основу третьего сезона шоу по мотивам дамских романов Джулии Куин легла четвертая книга писательницы под названием «Где властвует любовь». На этот раз в центре сюжета окажутся романтические отношения Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан) и Колина Бриджертона (Люк Ньютон). Напомним, что в дебютном сезоне на первом плане были отношения герцога Гастингса (Реге-Жан Пейдж) и Дафны (Дайневор), тогда как главными героями второго стали Энтони (Джонатан Бейли) и Кейт Шарма (Симон Эшли).

Шоураннером третьего сезона выступает Джесс Браунелл («Изобретая Анну»). Обязанности исполнительных продюсеров вновь разделили Шонда Раймс и Крис Ван Дьюсен.

Дата релиза третьего сезона «Бриджертонов» пока не объявлена, но в этом году Netflix точно выпустит спин-офф о молодости королевы Шарлотты.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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