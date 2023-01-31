Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Звезда хитового первого сезона «Бриджертонов» Фиби Дайневор точно не вернется к образу молодой герцогини Дафны в предстоящем третьем сезоне костюмированной мелодрамы стрим-сервиса Netflix. Об этом актриса сообщила с свежем интервью Variety:

«Я отыграла свои два сезона. Я сделала с этим персонажем абсолютно все, что хотела. У отличная сюжетная арка. Но если они меня еще раз пригласят, то, как говорится, кто знает…»

В основу третьего сезона шоу по мотивам дамских романов Джулии Куин легла четвертая книга писательницы под названием «Где властвует любовь». На этот раз в центре сюжета окажутся романтические отношения Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан) и Колина Бриджертона (Люк Ньютон). Напомним, что в дебютном сезоне на первом плане были отношения герцога Гастингса (Реге-Жан Пейдж) и Дафны (Дайневор), тогда как главными героями второго стали Энтони (Джонатан Бейли) и Кейт Шарма (Симон Эшли).

Шоураннером третьего сезона выступает Джесс Браунелл («Изобретая Анну»). Обязанности исполнительных продюсеров вновь разделили Шонда Раймс и Крис Ван Дьюсен.

Дата релиза третьего сезона «Бриджертонов» пока не объявлена, но в этом году Netflix точно выпустит спин-офф о молодости королевы Шарлотты.