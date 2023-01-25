Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»

К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.

Тайлер Пози (превращенный в оборотня подросток Скотт Макколл)

Для Тайлера Пози роль в сериале «Оборотень» стала настоящим звездным билетом, благодаря которому он получил популярность. Забавно, что за несколько лет до этого актер пробовался на роль еще одного культового оборотня — Джейкоба из «Сумерек» , но в итоге на роль был выбран Тейлор Лотнер . После успеха «Оборотня» актер продолжил активно сниматься, в частности, в сериалах («Девственница Джейн», «Крик» , «А теперь — апокалипсис» ) и хоррорах ( «Правда или действие» , «Дом Z» ).

Тайлер Пози

Дилан О'Брайен (лучший друг Скотта Стайлз Стилински)

Несмотря на то что в фильме «Оборотень» персонаж О'Брайена не появится, было бы серьезным упущением не рассказать о том, как сложилась судьба актера. Изначально актер должен был пройти прослушивание на главную роль в сериале, но после прочтения сценария решил, что характер Стайлза ему гораздо ближе. После съемок в «Оборотне» карьера О'Брайена пошла в гору, и он сыграл главные роли в популярной молодежной антиутопии « Бегущий в лабиринте », в фантастическом триллере о меняющем сознание веществе « Выбор Фредерика Фитцелла » и в приключенческом сериале о путешествиях во времени «Удивительные истории». Сейчас в разработке находится основанная на реальных событиях драма «Марсо», где О'Брайен сыграет участника французского сопротивления, мима Марселя Марсо.

Дилан О'Брайен

Кристал Рид (девушка Скотта Эллисон Арджент)

До роли в «Оборотне» Кристал Рид появлялась лишь в эпизодических ролях (например, в комедии «Эта дурацкая любовь» ), но после успеха сериала интерес к ее персоне ожидаемо вырос. В 3-м сезоне сериала ее героиня погибает, так как Рид, желая попробовать себя в других ролях, покинула шоу. Однако уже в 5-м сезоне девушка вновь присоединилась к актерскому составу, сыграв охотницу Мари-Жанн Валет. Актрису можно увидеть в главных ролях в хоррорах «Одержимая» и «Страна призраков» (где ее партнершей по площадке стала французская дива Милен Фармер ) и сериалах «Готэм» и «Болотная тварь» .

Кристал Рид

Тайлер Хэклин (оборотень Дерек Хейл)

Тайлер Хэклин получил любовь зрителей и признание критиков еще в подростковом возрасте. В 2002 году он сыграл сына главного героя в гангстерской драме Сэма Мендеса «Проклятый путь» , обойдя около двух тысяч соперников, претендующих на эту роль. Как и его коллега по «Оборотню» Тайлер Пози, Хэклин также мог сыграть в «Сумерках» (актер пробовался на роль брата Эдварда — Эммета), но в итоге отказался от съемок ради занятий бейсболом. В числе его наиболее интересных актерских работ — роль Супермена в сериалах «Супергерл» , «Флэш» , «Стрела» , «Супермен и Лоис» и главная роль в ромкоме «Ты умеешь хранить секреты?» .

Тайлер Хэклин

Холлэнд Роден (банши Лидия Мартин)

Карьера Холлэнд Роден стартовала с участия в популярном сериале «Остаться в живых» , где актриса исполнила роль матери Джона Лока Эмили в юности. После «Оборотня» актриса продолжила сниматься в кино и сериалах, но повторить успех пока не удалось. Среди наиболее известных фильмов с ее участием — технохоррор «Клаустрофобы: Квест в Москве» и триллер о знаменитом серийном убийце Теде Банди «Красивый, плохой, злой: Начало» .

Холлэнд Роден

Шелли Хенниг (оборотень Малия Тейт)

Карьера Шелли Хенниг началась не с экрана, а с подиума: в 2003 году девушка получила титул «Юная мисс Луизиана США». Ее кинодебют состоялся в 2007 году, когда она присоединилась к актерскому составу сериала «Дни нашей жизни». Однако зрители узнали Хенниг по роли подруги главной героини, ведьмы Дианы Мид в подростковом мистическом сериале «Тайный круг». После «Оборотня» актриса сыграла главную роль в экспериментальном фильме ужасов «Убрать из друзей» , а также появилась в сериалах «Куколка» и «Женщина в доме напротив девушки в окне» .

Шелли Хенниг

Колтон Хэйнс (оборотень Джексон Уиттмор)

До «Оборотня» Колтон Хэйнс уже появлялся на экране в роли оборотня — в мистическом сериале «Врата» . После успеха «Оборотня» актер сыграл роль супергероя Роя Харпера, напарника главного героя в сериале «Стрела» , а также сыграл роль детектива в 7-м сезоне «Американской истории ужасов» .

Колтон Хэйнс

Дж. Р. Борн (охотник на оборотней, отец Элисон Кристофер Арджент)

На счету канадского актера Дж. Р. Борна несколько десятков ролей, однако именно «Оборотень» стал одним из самых успешных проектов в его карьере. Со своими партнерами по сериалу он еще не раз пересекался на съемочной площадке. Как и Шелли Хенниг, он появился в сериале «Тайный круг» (в роли охотника на ведьм Айзека), а с Колтоном Хэйнсом его пути пересеклись на съемочной площадке «Стрелы», где он сыграл суперзлодея DC Джереми Тела.