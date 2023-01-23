Второй сезон мультсериала «Непобедимый» выйдет в конце года

Потоковый сервис Amazon Prime Video обнародовал ироничный тизер второго сезона «Непобедимого», в котором огласили приблизительные сроки выхода продолжения. В представленном ролике главный герой Марк в озвучке Стивена Яна и его инопланетный приятель Аллен (Сет Роген) сидят в забегаловке. В ходе разговора гуманоид уговаривает своего друга объяснить зрителями, почем он так надолго пропал.

С помощью метаюмора создатели анимационной экшен-комедии высмеяли свою медлительность, заставив протагониста рассказать о тонкостях производства. По словам центрального персонажа, у авторов очень много времени уходит на сценарий, разработку дизайна, раскадровки и подборку цветов. В конце видео Марк под давлением Аллена все-таки говорит, когда приблизительно стартует второй сезон — новые серии шоу по комиксам Роберта Киркмана должны выйти в конце 2023 года.

Мультсериал повествует о 17-летнем парне Марке (Ян), являющемся сыном легендарного супергероя Омни-Мена (Дж.К. Симмонс). Юноша унаследовал способности отца и пытается следовать его примеру, защищая население Земли. Вскоре подросток узнает неприятные подробности о своем отце и других супергероях, из-за чего происходит крупный конфликт.