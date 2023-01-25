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Киноафиша Новости В разработке находится новый мультфильм об Уоллесе и Громите

В разработке находится новый мультфильм об Уоллесе и Громите

25 января 2023 14:10
В разработке находится новый мультфильм об Уоллесе и Громите

Сиквел выйдет на Netflix.

Разговоры о новом полнометражном мультфильме о приключениях Уоллеса и Громита ведутся уже давно, а в начале прошлого года проект был анонсирован официально. Проект по-прежнему на пути к реализации, о чем свидетельствует свежее заявление, приуроченное к тридцатилетнему юбилею оскароносной короткометражки о персонажах «Неправильные штаны».

В честь круглой даты на официальном сайте героев студии Aardman появился большой пресс-релиз, в котором подтверждается, что премьера сиквела состоится в 2024 году эксклюзивно на потоковом сервисе Netflix. На родине в Великобритании мультик будет транслировать BBC.

В связи с юбилеем создатели также организуют спектакли, выставки и различные медиапроекты. Ниже приведен комментарий креативного руководителя франшизы Ника Парка:

«Здорово иметь в разработке несколько совершенно новых историй об Уоллесе и Громите, особенно когда мы отмечаем годовщину очередного ключевого момента в истории персонажей. «Неправильные штаны» стал по-настоящему важным проектом для студии Aardman. Приятно, что даже сейчас мультик продолжает находить новых поклонников, но особенно радует, что вскоре мы сможем представить зрителям еще больше приключений, изобретений, казусов и проблем, с которыми придется разбираться Громиту».

«Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» вышел в 2005 году и получил премию «Оскар» в категории «Лучший мультфильм». Фильм добился успеха в прокате, заработав по миру почти $200 млн при $30-миллионном бюджете.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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