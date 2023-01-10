«Чебурашка» перехватил у «Холопа» звание самого кассового российского фильма

Фильм «Чебурашка» официально стал самой кассовой российской кинокартиной за всю историю. По последней информации, доступной на интернет-портале ЕАИС, фильм собрал уже более 3,082 млрд рублей. Тем самым он превзошел показатель комедии «Холоп» 2019 года (3,073 млрд рублей) и установил новый абсолютный рекорд по сборам среди отечественных лент.

«Холоп», таким образом, сдвинулся на второе место рейтинга. Третье место занимает спортивная драма «Движение вверх» (3,045 млрд рублей).

Главные роли в «Чебурашке» сыграли Сергей Гармаш («Холодное танго»), Ольга Кузьмина («Кощей. Начало»), Полина Максимова («Оффлайн»), Федор Добронравов («Елки 9») и Елена Яковлева («Самый лучший день»).

Картина повествует о мрачном старике Гене (Гармаш), который работает в дендрарии небольшого солнечного городка на берегу моря. Однажды во время работы он обнаруживает загадочного мохнатого зверька по имени Чебурашка (озвучен Кузьминой), принесенного в Россию сильным ураганом из далекой апельсиновой страны. Гена и Чебурашка быстро находят общий язык и становится близкими друзьями. И все у них было бы хорошо, если бы на необычное ушастое существо не положила глаз одна богатая своенравная особа (Яковлева).

Постановщиком фильма выступил Дмитрий Дьяченко (сказочная трилогия «Последний богатырь»). Сценарий картины написал коллектив авторов, состоящий из Виталия Шляппо, Василия Куценко и Вячеслава Зуба, ранее работавших над популярным сериалом «Кухня».