Брайан Крэнстон хочет выпустить продолжение сериала «Малкольм в центре внимания»

Актер хотел бы увидеть, что произошло с героями шоу спустя 20 лет после окончания оригинального шоу.

Брайан Крэнстон, исполнивший роль Хэла в культовом ситкоме «Малкольм в центре внимания», заявил, что команда шоу ведет разговоры о том, чтобы создать продолжение проекта. В интервью изданию E! News он сказал:

«Мы обсуждали возможность создания, например, фильма о воссоединении героев «Малкольма в центре внимания». У нас была такая замечательная команда, мы были как семья, и я, конечно, открыт для предложений, если у кого-то появится хорошая идея. Мне кажется, было бы интересно посмотреть, что случилось с главными героями спустя 20 лет. Не могу поверить, что столько времени прошло, но в любом случае было бы весело вернуться в этот проект».

«Малкольм в центре внимания» выходил на телеканале Fox с 2000 по 2006 год. Кроме Крэнстона, главные роли в нем также сыграли Фрэнки Муниз («Агент Коди Бэнкс»), Джейн Качмарек («Звери.»), Джастин Берфилд («Сынки Тусона») и Эрик Пер Салливан («Неверная»). Сериал посвящен дружной семье Лоис (Качмарек) и Хэла (Крэнстон) Уилкерсонов, чьи четверо сыновей вечно попадают в неприятности.

Ранее Муниз, в настоящее время профессионально занимающийся автомобильными гонками, также заявил о своем желании сделать продолжение сериала. Он добавил, что в данный момент Крэнстон обдумывает идеи для возвращения шоу.