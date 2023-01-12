Отзывы на «Операцию «Фортуна»: стоит ли смотреть новый фильм Гая Ричи?

Сегодня в российском прокате состоялась премьера остросюжетной экшен-комедии Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». В связи с премьерой в сети уже немало отзывов как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Критики хвалят новую картину Ричи, называя ее захватывающей историей с весельным и тонким юмором — режиссер продолжает исследовать шпионский жанр в своем фирменном стиле со множеством колоритных персонажей. Возглавляет их брутальный, но не лишенный самоиронии Джейсон Стэйтем.

Отдельной похвалы заслуживает актерский состав, в который, помимо упомянутого Стэйтема, вошли Джош Хартнетт, Обри Плаза, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Эдди Марсан и Хью Грант. Очевидно, у Ричи получился крепкий и обаятельный мультижанровый боевик, который мало кого оставит равнодушным.

Ниже приведена подборка отзывов иностранных критиков:

Ирен Креспо, Cinemanía:

«Ричи нашел свой идеальный рецепт успеха и, похоже, не хочет отпускать его или как-либо менять».

Даг Джеймисон, The Jam Report:

«Вежливый и стильный боевик старой школы, создатели которого точно понимают значения этих слов, и предлагают буквально все, что хочет их аудитория».

Стивен А. Рассел, Sunday Arts Magazine Podcast (JOY 94.9):

«Возможно, фильм выветрится из головы сразу после выхода из кинотеатра, но пока вы находитесь в зале, время будет проходить чудесно».

Виктор Лопес Г., Espinof:

«Ричи минимизировал риски и предпочел остаться в центре своей зоны комфорта. Он предлагает зрителям яркий коктейль, в котором триллер, экшн и его фирменная хитроумная комедия из 114 развлечений смешиваются в чистом виде».

Хесус Паласиос, Fotogramas:

«Сплошное веселье, экшен, колкие остроты и ветераны индустрии Кэри Элвес и Хью Грант, явно получающие большое удовольствие от процесса. Ни больше ни меньше».

А вот, что думают о новинке от создателя «Джентльменов» и «Большого куша» российские обозреватели:

Мария Ракитина, «Киноафиша»:

«Операция «Фортуна» — очень яркое и развязное кино про внедрение агентов в красивую жизнь сказочно богатых злодеев, которое стремительно развивается, предлагая зрителю все более крутые повороты. Новая картина Ричи — настоящий подарок для тех, кто соскучился по безбашенным развлекательным фильмам на большом экране».

Мария Токмашева, «Кино-Театр»:

«Актерский ансамбль у Гая Ричи всегда имел большое значение, но именно в «Операции «Фортуна» он приобретает ключевое концептуальное звучание. «Искусство побеждать» — это своего рода фильм в фильме. Фантазия британского режиссера на тему уже порядком устаревшего Джеймса Бонда, приправленная не только фирменным экшеном постановщика «Большого куша», но порой и даже юмором братьев Коэн с их «После прочтения сжечь». В финале «Операции «Фортуна» полыхает реально, хотя и этот огонь дает повод для нового кино, где жанр шпионской комедии про «принеси то — не знаю, что» будет актуальным всегда».

Денис Рузаев, «Кинопоиск»:

«Здесь остро чувствуется, что Ричи способен придать даже самым кондовым пикировкам (например, «Куда ты собрался войти, Орсон? Своди сначала хотя бы поужинать») ту характерную интонацию «философии на кортах», которая немедленно превращает банальность в иронию».

Юлия Шагельман, «КоммерсантЪ»:

«Горячо любимый в России режиссер выдает ровно то, что от него ожидают: погони, перестрелки, кривую ухмылку Джейсона Стэйтема и очередной самоироничный выход Хью Гранта в роли злодея».

Критики едины во мнении, что Ричи сейчас находится на пике своей творческой формы, и выпущенная прокатчиком Global Film «Операция Фортуна» является тому наглядным подтверждением. Рекомендуется смотреть ленту исключительно на большом экране, потому что такой редкий жанровый коктейль пропускать нельзя, поэтому — все в кино!

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в российском прокате с 12 января.