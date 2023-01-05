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Киноафиша Новости «Вызов» с Юлией Пересильд: что известно о первом в истории фильме, снятом в космосе

«Вызов» с Юлией Пересильд: что известно о первом в истории фильме, снятом в космосе

5 января 2023 10:19
«Вызов» с Юлией Пересильд: что известно о первом в истории фильме, снятом в космосе

Картина выйдет в апреле.

В новогоднюю ночь на «Первом канале» был показан трейлер драмы «Вызов» — это первый в истории фильм, снятый в космосе. Рассказываем, что известно об этом по-настоящему инновационном отечественном проекте на данный момент.

Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд («Битва за Севастополь»), Милош Бикович («Холоп»), Владимир Машков («Движение вверх»), а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

По сюжету, во время выполнения сложного задания в открытом космосе российский астронавт (Новицкий) получает серьезную травму. Главная героиня картины, торакальный хирург Женя Беляева (Пересильд), прибывает на Международную космическую станцию, чтобы обследовать пострадавшего. В процессе работы женщина выясняет, что травма астронавта куда хуже, чем казалось на первый взгляд, и для сохранения его жизни необходимо провести беспрецедентную операцию в условиях невесомости.

«Вызов» является совместным проектом студии Yellow, Black&White, «Первого канала» и «Роскосмоса». Ради достоверной демонстрации космоса на экране, актерам и членам съемочной группы действительно пришлось совершить полет за пределы Земли со знаменитого космодрома «Байконур». Они провели в условиях невесомости 12 дней, отсняв в сумме 35-40 минут хронометража фильма. Остальные сцены были сняты на «Байконуре», а также в Москве и Московской области. Режиссером фильма выступил Клим Шипенко («Салют-7», «Текст»)

Мировая премьера «Вызова» состоится 12 апреля.

Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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