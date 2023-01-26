Хизер Грэм и Том Хоппер исполнят главные роли в напряженном вестерне Place of Bones

По информации Variety, Хизер Грэм («Противостояние») и Том Хоппер («Обитель зла: Раккун-Сити») получили главные роли в будущем вестерне Place of Bones («Место костей»). Кроме них, в фильме снимутся боец UFC Дональд Серроне («Смерть в прерии») и актер Корин Немек («Звездные врата: ЗВ-1»).

Действие картины развернется в 1876 году. По сюжету, лидер преступной группировки «Медведь» Джон (Хоппер) пытается выследить предателя банды Кэлхуна, укравшего деньги, полученные после недавнего ограбления банка. Чуть оторвавшись от преследования, Кэлхун набредает на ранчо, где Пандора (Грэм) живет со своей дочерью. Вскоре туда же прибывают люди Медведя, стремящиеся жестоко отомстить беглецу. У хозяйки не остается другого выбора, кроме как дать отпор злодеям. Вскоре бандиты понимают, что Пандора совсем не так проста, как кажется на первый взгляд.

Режиссером выступит Одри Каммингс, ранее работавшая над сериалами «Джинни и Джорджия» и «Музей с приведениями». Сценарий написал оператор-постановщик Ричард Тейлор, участвовавший в съемках трилогии «Властелин колец». Авторы картины определяют Place of Bones как «остросюжетный вестерн, ориентированный на женскую аудиторию».

Дата выхода картины на данный момент неизвестна.