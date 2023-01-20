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Вышел трейлер российского мультфильма «Яга и книга заклинаний»

20 января 2023 14:28
Вышел трейлер российского мультфильма «Яга и книга заклинаний»

В картине знаменитая лесная колдунья предстанет в новом свете.

В сети появился дебютный трейлер российской анимационной ленты «Яга и книга заклинаний», в которой переосмысляется история знаменитой фольклорной колдуньи. Семейный мультфильм выйдет в прокат 27 апреля этого года.

В отличие от многих сказок, показывающих Ягу отрицательным персонажем, в предстоящей приключенческой комедии она будет представлена в положительном свете как молодая рыжеволосая девушка. По сюжету, лесная ведьма Яга проживает вместе с гениальным котом и веселыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства. Там она тренирует свои магические навыки, но, чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает бесценной Книги заклинаний — заветный магический сборник у нее был украден еще много лет назад злобной колдуньей Белладонной.

Однажды судьба преподносит Яге второй шанс, когда на пороге ее старенькой избушки появляется царевна Синеглазка. Вместе они отправляются в головокружительное путешествие, в ходе которого им придется преодолеть множество трудностей и дать отпор коварной Белладонне.

Режиссером мультфильма является Владимир Саков («Паровозик Тишка», «Лелик и Барбарики»). Главных героев озвучили Юлия Хлынина, Федор Бондарчук и Лидия Чистякова-Ионова.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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