Netflix выпустил трейлер норвежского мистического хоррора «Волк-викинг»

Потоковый сервис Netflix представил трейлер норвежского мистического триллера «Волк-викинг». Фильм выйдет на стриминге 3 февраля.

В центре сюжета — 17-летняя девушка Тале Берг (Элли Рианнон), переехавшая вместе со своей матерью в маленький провинциальный городок, в котором ее родительница устраивается на работу в местное полицейское управление. Вскоре на вечеринке, которую посетила Тале, происходит зверское убийство ее сверстницы. Школьница оказывается ключевым свидетелем преступления, но проблема заключается в том, что она ничего не помнит. Кроме того, после инцидента Тале начинает иначе смотреть на мир и испытывать неестественные желания, а вскоре выясняется, что в местности орудует настоящий оборотень.

Снял фильм режиссер Стиг Свендсен («Дело «Кингс Бэй», «Лифт»). Над разработкой сценария режиссер трудился вместе с Эспеном Эуканом (недавний хит Netflix «Тролль»). В основной актерский состав также вошли Лив Мяенес, Артур Хакалахти, Сьюр Ватне Бреан, Видар Магнуссен, Мюллер Осборн, Каспер Антонсен, Мариус Лиен и Ивар Орн Свериссон.