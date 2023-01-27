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Киноафиша Новости 31 января фильмы о Гарри Поттере будут удалены из каталога «Амедиатеки» и «Кинопоиска»

31 января фильмы о Гарри Поттере будут удалены из каталога «Амедиатеки» и «Кинопоиска»

27 января 2023 14:51
31 января фильмы о Гарри Поттере будут удалены из каталога «Амедиатеки» и «Кинопоиска»

Причиной удаления стало истечение лицензии на показ картин.

Российские стриминговые сервисы «Кинопоиск» и «Амедиатека» сообщили о том, что с 31 января из их каталога пропадут все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». Удаление картин связано с истечением срока действия лицензии на право их показа.

Трансляцией всех частей «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» на территории России занималась «Амедиатека». Фильмы также были доступны на других платформах-партнерах «Амедиатеки», например, на «Кинопоиске» по специальной подписке «Плюс Мульти с «Амедиатекой», объединяющей ассортимент двух сервисов.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», у многих крупных участников отечественного рынка лицензии на показ контента компании Warner Bros. истекли еще в четвертом квартале 2022 года. Следующими на очереди станут проекты Disney — права на их показ у части компаний истекут в первом квартале 2023 года.

Несмотря на то, что ранее Warner Bros. уже заблокировала показы части своих фильмов и сериалов в России, «Кинопоиску» все же удалось договориться о частичном возвращении в каталог сервиса утраченного контента — например, анимационного шоу «Харли Квинн». Смогут ли российские платформы добиться такого же результата в случае с «Гарри Поттером» и «Фантастическими тварями», пока неизвестно.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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