2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 августа 2023
Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона
Зловещие аниматроники готовы убивать в новом трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»
Саша Бортич учится любить себя в трейлере ромкома Ольги Дибцевой «Я богиня»
Министерство культуры РФ отказалось лицензировать прокат «Барби» и «Оппенгеймера»
Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»
Вышел трейлер драматического триллера «Дорога отчаяния» с Гарретом Хедлундом и Мэлом Гибсоном
Федор Добронравов имеет дело с современными технологиями в трейлере сериала «Мастодонт»
Мексиканский Робинзон разыскивает свою детскую любовь в трейлере комедии «Париж. Всё включено»
Сегодня в прокат выходит фильм для всей семьи «Панда из космоса»
Сага продолжается: вышел трейлер фильмов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война»
Бедный студент Барри Кеоган попадает в мир аристократов в трейлере фильма «Солтбёрн»
Адам Драйвер переживает личную и карьерную драму в трейлере байопика «Феррари»
30 августа 2023
Мег Райан и Дэвид Духовны застревают в аэропорту в трейлере ромкома «Что происходит потом»
Коп Аарон Экхарт и его новый пес жаждут мести в трейлере боевика «Намордник»
«Папино кино»: мнения критиков о «Великом уравнителе 3» разделились
Хилари Суэнк приходит на помощь Алану Ричсону в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»
«Кинопоиск» анонсировал сериал по мотивам фэнтези-романа «Иные»
Екатерина Варнава теряет память в трейлере авантюрной комедии «Безбашенная»
Лакит Стэнфилд завидует Иисусу Христу в трейлере фильма «Книга Кларенса»
В конце сентября в Москве пройдет международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ»
Сентябрьский киногид: 10 главных премьер в российском прокате
Жестокий стрелок открывает охоту на девушку в трейлере триллера «Капкан. Судная ночь»
«Убийцы цветочной луны» выйдут в широкий мировой прокат
Таинственный мститель убивает доносчиков в трейлере сериала «Цербер»
«Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко
Девушка видит страшное будущее в эффектном тизере сериала «Сны Алисы»
Киллер Майкл Фассбендер придерживается плана в первом трейлере «Убийцы» Дэвида Финчера
Орленок отправляется в Птицеград в трейлере мультфильма «Пернатый патруль»
29 августа 2023
Amazon и Netflix борются за права на фильм с Крисом Хемсвортом и Педро Паскалем
Хватит «Эйфории»: Зендея хочет сыграть злодейку и попробовать себя в режиссуре
Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами
Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»
Дети дают отпор злодеям в эксклюзивном отрывке из фильма «Девочка Нина и похитители пианино»
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли
Официально: сериал «Кумир» не получит второй сезон
Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»
Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»
Disney+ отказался от производства сериала «Наутилус»
Продюсеры «Мятежной Луны» рады, что Заку Снайдеру не доверили снять свои «Звездные войны»
Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр язвительно высказался о Голливуде и студийных боссах
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе»
Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек»
28 августа 2023
«Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката
Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов
Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер
Видео: персонажей мультфильма «Дозор джунглей» озвучили Ида Галич, Антон Шастун и другие
Объявлено жюри Международного фестиваля «Форма жизни» 2023
Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек»
Пол Мескал поделился впечатлениями от работы над «Гладиатором 2»
«Барби» станет самым кассовым фильмом Warner Bros, опередив финал «Гарри Поттера»
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана не выйдет в российский прокат
Дени Вильнев вновь намекнул на создание «Дюны 3»
Джейсон Стэйтем идет в бой: вышел новый дублированный трейлер «Неудержимых 4»
Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама»
27 августа 2023
5 киномудростей от Теда Лассо
25 августа 2023
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат
Шоураннер «Одних из нас» открыт к созданию спин-оффа
Джейми Фокс сыграл Бога в сатирическом фильме на тему религии
Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»
Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым
Фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» получил дату выхода на Netflix
Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу
Романтическое знакомство Эмилии Джонс идет не по плану в трейлере триллера «Кошатник»
Анастасия Уколова сыграет выпускницу Института благородных девиц в сериале «Куколка»
Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза
Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн
Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»
Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг»
Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи»
Выход «Дюны 2» официально отложен на 2024 год
24 августа 2023
Что-нибудь покороче: короткометражные победители фестиваля «Короче»
Создатель «Эйфории» назвал третий сезон «нуаром» и намекнул на дальнейшую судьбу Ру
«Непосредственно Каха. Другой фильм» лишился прокатного удостоверения из-за скандала
Выход сериала по видеоигре Fallout намечен на 2024 год
Школьные ящерица и черепаха обсуждают жизнь в тизере мультфильма «Лео»
Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын»
Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна»
Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя»
Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4»
Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»
Быть собой и не бояться: 5 уроков из 2 сезона сериала «И просто так»
Сегодня в российский прокат выходит новый экшен-триллер с Лиамом Нисоном «Заложники»
23 августа 2023
Главные места отечественного кино: запущен интерактивный проект «Кинокарта России»
Ходячие мертвецы вырываются из кино в реальность в трейлере комедии «Город зомби»
Стартовали съемки сериала «Денискины рассказы»
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»
Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля»
Джеймс Ганн и его команда разрабатывают детализированную карту новой киновселенной DC
«Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре
Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет в сатирическом фильме о мире соцсетей
Сериал «И просто так» официально продлен на третий сезон
Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана»
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры
Начались съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли
София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера
Дочь советского ученого получает опасные способности в трейлере триллера «Телекинез»
Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
22 августа 2023
По слухам, до забастовок студия Marvel работала над перезапуском «Призрачного гонщика»
Вышел трейлер четвертого сезона антологии «Калейдоскоп ужасов»
Завершились съемки фильма «Полярис» с Хоакином Фениксом и Руни Марой
Создатель «Форс-мажоров» ответил, возможно ли возобновление сериала
Режиссер «Синего Жука» снимет бадди-муви с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа
Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка»
Триллер Скотта Манна «Вышка» получит российскую версию
Эмма Робертс бежит от пауков в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Девушка-самозванка внедряется в богатую семью в трейлере триллера «Происхождение зла»
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime
Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе»
Это просто Кен: Райан Гослинг смешит Грету Гервиг в забавном ролике о съемках «Барби»
Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»
Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает»
21 августа 2023
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» стал наименее кассовым фильмом в рамках франшизы
Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту»
«Синий Жук»: чем закончился фильм, сцены после титров и ждать ли сиквел
Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун
Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких»
Объявлены победители XI фестиваля «Короче»
Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» получил дату премьеры и новый тизер
«Оппенгеймер» опередил по кассовым сборам «Интерстеллар»
Сын режиссера оригинальной «Белоснежки» раскритиковал ремейк с Рэйчел Зеглер
Тайка Вайтити рассказал о своих идеях для потенциального «Тора 5»
Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям»
В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»
Тест: сможете ли вы угадать необычные источники вдохновения этих фильмов?
Второй сезон сериала «Периферийные устройства» отменен из-за забастовок
Критики увидели в первых двух сериях «Асоки» большой потенциал
«Синий Жук» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось, но обошел «Барби»
19 августа 2023
Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах
18 августа 2023
Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы»
Тони Люн занимается финансовыми махинациями в трейлере фильма «Золотой палец»
Норман Ридус оказывается в Париже в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Победитель Каннского кинофестиваля: появился новый трейлер фильма «Анатомия падения»
Netflix выпустил новый трейлер заключительного сезона «Разочарования»
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»
Любовные интриги захватывают королевство в трейлере комедии «Эренгард: Искусство соблазнения»
Дэвид Харбор поделился новостями о финальном сезоне «Очень странных дел»
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»
Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка»
17 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса»
Шоураннер «Одних из нас» планирует четыре-пять сезонов сериала
«Барби» получила дату цифрового релиза
В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер»
Закрытый сериал Netflix «Монахиня-воин» вернется в формате кинотрилогии
Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»
Американо-иранская семья собирается вместе в трейлере фильма о взрослении «Персидская версия»
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»?
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог»
«Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в американском прокате
К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом
Милли Бобби Браун готова попрощаться с «Очень странными делами»
«Форсаж 10» окупился, но не принес значительной прибыли
Киллиан Мерфи сожалеет, что ему не довелось сняться в «Интерстелларе»
Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»
Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук»
Лиам Нисон вновь ищет выход из тяжелой ситуации: 5 причин посмотреть экшен-триллер «Заложники»
16 августа 2023
Netflix выпустил первый трейлер аниме-сериала «Скотт Пилигрим»
Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский»
Кристофер Нолан назвал свою любимую комедию
Начались съемки сериала «Суррогатная мать» во главе с Ангелиной Загребиной
Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая»
Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров»
По слухам, Лупита Нионго претендует на главную роль в игровом ремейке «Принцессы и лягушки»
12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры
Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док»
Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры
Пол Мескал и Сирша Ронан живут в антиутопическом будущем на первых кадрах из фильма «Враг»
Композитор Брэдли Купер проживает жизнь с Кэри Маллиган в первом трейлере байопика «Маэстро»
Производство «Трона 3» откладывается из-за забастовок
Современная версия культового ужастика: появился первый кадр из нового «Токсичного мстителя»
Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке
Ларс фон Триер объявил, что ищет «музу» для создания новых фильмов
Киноафиша приглашает на премьерный показ второго сезона сериала «Контакт» и встречу с актером Александром Трачевским в Екатеринбурге
Шпионский боевик «Сердце Стоун» с Галь Гадот не вызвал восторга у критиков и рядовых зрителей
Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»
В российских городах пройдут специальные показы готического фильма «Шепоты мертвого дома»
15 августа 2023
5 новых ромкомов, которые продлят летнее настроение
Кинокомпания Bazelevs готовит продолжение мультфильма «Мама для мамонтенка»
Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть»
Создательница «Сексуального просвещения» не исключает создание спин-оффов
Режиссер «Капитана Марвел 2» согласилась, что супергеройское кино переживает упадок
Режиссер «Форсажа 10» прокомментировал заявление Вина Дизеля о «финальной трилогии»
Стивен Кинг не согласился с критиками, похвалив хоррор «Последнее путешествие «Деметра»
Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»
Появились новые кадры из фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»
Создатель вестерна «Тем больнее падать» планирует сиквел
Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж
«Индиана Джонс и колесо судьбы» получил дату цифрового релиза
Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»
5 лучших фильмов кинофестиваля «Окно в Европу» 2023 года
Чарли Кауфман и Закари Ливай раскритиковали Голливуд за производство «мусора»
Питер Джексон считает «Два, три, демон, приди!» лучим хоррором за долгие годы
«Барби» принесет Марго Робби огромный гонорар благодаря проценту от кассовых сборов
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу
14 августа 2023
Тарковский, Кубрик, Коппола и другие: 7 лучших фильмов для бумеров
На YouTube вышел полнометражный фанатский фильм о Человеке-пауке
Тиль Швайгер вновь заводит свой двигатель в трейлере комедийного боевика «Гонщики на драйве»
Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»
Новая встреча с Энакином: вышел свежий проморолик сериала «Асока»
Прославление латиноамериканской культуры: появились первые отзывы о фильме DC «Синий Жук»
Автокатастрофа меняет жизнь Оксаны Акиньшиной в трейлере триллера «Синдром»
Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге
Джон Сина отправляется в новое безумное путешествие в трейлере комедии «Друзья по отпуску 2»
Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда»
13 августа 2023
Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
12 августа 2023
Не только «Гарри Поттер»: 10 культовых проектов, которые собираются перезапустить
11 августа 2023
HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра»
Терренс Малик доволен тем, как продвигается работа над его новым фильмом «Путь ветра»
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов»
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем»
Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи»
Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»
Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма «Граф»
Начались съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» во главе с Иваном Охлобыстиным
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении
Несмотря на заявление Галь Гадот, «Чудо-женщины 3» в планах студии DC нет
Предстоящая церемония «Эмми» отложена на начало 2024 года
«Дэдпул 3» лишился даты релиза
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023
10 августа 2023
Дэвид Ойелоуо становится шерифом в трейлере сериала Тейлора Шеридана «Законники: Басс Ривз»
Сериал «Скрежет металла» стал хитом стрим-сервиса Peacock
Стало известно, когда стартую съемки новых фильмов с Анджелиной Джоли и Джеки Чаном
Конец пути: появился трейлер финального сезона шпионского мультсериала «Арчер»
Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино»
Сегодня в повторный российский прокат вышел культовый фильм «Амели» с Одри Тоту
Мелинда открывает новую главу своей жизни в трейлере пятого сезона «Виргин Ривер»
Сидни Суини подтвердила, что в «Мадам «Паутине» она появится в роли Женщины-паука
Мистическая беременность угрожает судьбе мира в трейлере хоррора «Избави нас»
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков
Галь Гадот совершает умопомрачительные трюки в новом трейлере фильма «Каменное сердце»
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники»
Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой
Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки»
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь»
Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес
9 августа 2023
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады»
Александр Метелкин притворяется андроидом в трейлере комедийного сериала «Кибер Иван»
Гай Ричи отверг обвинения в плагиате сценария «Джентльменов»
Конкурс по брейк-дансу набирает обороты в трейлере фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»
Ушел из жизни переводчик эпохи пиратских VHS-кассет Леонид Володарский
В России выйдет историческое фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов»
Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул»
Мальчик обретает необычного друга в трейлере семейного фильма «Панда из космоса»
Лакит Стэнфилд теряет возлюбленную в трейлере мистического сериала «Подменыш»
Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой
Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании»
На «Кинопоиске» стартовал четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн»
Грета Гервиг хотела бы снять сиквел «Барби»
Студия A24 запустила в разработку сиквел хоррора «Два, три, демон, приди!»
К выходу в прокат готовится фильм «Блондинка» с Евгением Цыгановым и Дарьей Жовнер
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ второго сезона сериала «Контакт»
Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо»
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра»
8 августа 2023
Режиссер Дэвид Эйр сообщил о намерении выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»
«Барби» собрала $1 млрд всего за 17 дней, «Мег 2» и «Оппенгеймер» тоже добиваются успеха
Поклонники «Короля и Шута» получили два киноподарка ко дню рождения Михаила Горшенева
Начались съемки семейного фильма «Пальма 2»
На следующей неделе в эфире стартует новый комедийный сериал «СуперИвановы»
Борис Хлебников и другие: объявлено жюри кинофестиваля «Короче»
Любовницы Константина Богомолова замышляют его убийство в тизере сериала «Кеша должен умереть»
Умер режиссер «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин
«Вызов» покорил отметку в 2 млрд рублей кассовых сборов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри»
На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра»
Завершились съемки нового фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня»
7 августа 2023
Дуэйн Джонсон объяснил, почему «Черный Адам» не получит сиквел
Уилл Смит рассказал, как Стивен Спилберг убедил его не отказываться от роли в «Людях в черном»
Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза
Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен
Производство «Пункта назначения 6» начнется сразу после окончания забастовок
Эффект «Барби» и «Братьев Марио»: в разработку запущен фильм по настольной игре «Монополия»
6 августа 2023
7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы
5 августа 2023
Начался очередной фестиваль российского кино в Выборге
«Человек-паук: Нет пути домой» вернул Тоби Магуайру интерес к актерской игре
Ряд российских кинотеатров повысили цену годовой подписки
Премьера уже в этом месяце: появились два новых трейлера сериала «Асока»
Netflix отложил фэнтези с Милли Бобби Брауни и несколько других фильмов
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез»
20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU
Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям»
4 августа 2023
Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Города астероидов» Уэса Андерсона
«Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома»
Девушка-феминистка заключает договор с токсичным мачо в трейлере сериала «АльфаРомео»
Фильм «Дочь болотного царя» с Дэйзи Ридли выйдет в российский прокат
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера
Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»
Мэгги Джилленхол снимет ремейк «Невесты Франкенштейна» с Кристианом Бэйлом
Песня Райана Гослинга Iʼm Just Ken из «Барби» вошла в чарт Billboard Hot 100
Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония»
Критики прохладно приняли экшен-триллер «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом
Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок»
Отмененный «Бэтмен» Бена Аффлека включал 80-летнюю мифологию супергероя
Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд»
Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть
3 августа 2023
Хилари Суэнк разыскивает убийцу своего сына в трейлере напряженной драмы «Гнев материнский»
Появился дублированный трейлер китайского мультфильма «Монстр и маги синих морей»
В прокат выйдет фильм «Рецепт любви», получивший приз на прошлом Каннском кинофестивале
В России выйдет хитовый экшен-триллер «Звук свободы», собравший в США $150 млн
В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года
Свадьба, похищение, травмы: вышел тизер финального сезона «Новеньких»
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра»
Появился первый кадр с Николасом Кейджем из комедии студии A24 «Сценарий сна»
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом
К концу недели «Барби» покорит отметку в $1 млрд кассовых сборов
Стало известно, кто снимет «Крик 7»
Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию «Запрещенного приема»
В производство запущен хоррор «Сумерки мертвецов», задуманный Джорджем Ромеро
Джордж Клуни, Мэрил Стрип и другие пожертвовали по $1 млн фонду Гильдии актеров
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас»
2 августа 2023
Теннис в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты» будет аналогом секса
Галь Гадот утверждает, что «Чудо-женщина 3» остается в планах студии DC
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993»
«Это классика»: режиссер Оливер Стоун похвалил «Оппенгеймера»
Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» получил новый трейлер в честь своего 50-летия
Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+
К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей
Анастасия Уколова станет вершиной любовного треугольника в комедии «Медовый месяц»
Эмме Коррин не терпится сыграть злодейку в «Дэдпуле 3»
Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь»
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака»
Фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» обрел дату выхода на Netflix
Зло проникает в мир из смартфона в эксклюзивном фрагменте из хоррора «Корабль призраков»
По данным СМИ, Квентин Тарантино пригласит Брюса Уиллиса сняться в «Кинокритике»
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат
1 августа 2023
Стартовали съемки фильма «1963. Время, вперед!» о полете в космос Валентины Терешковой
Состоялся цифровой релиз кассового фильма ужасов «Астрал 5: Красная дверь»
К выходу готовится четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
Netflix представил трейлер аниме по манге «Спокойной ночи, мир»
Онлайн-кинотеатр Okko выпустит три документальных фильма о Джонни Деппе
Эндрю Гарфилд считает, что у его версии Человека-паука «бесконечный потенциал»
Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»
Киллиан Мерфи имел шанс сыграть Роберта Оппенгеймера еще девять лет назад
Джим Джармуш признался, что впечатлен «Джоном Уиком», но никогда не посмотрит «Звездные войны»
Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»
В возрасте 25 лет умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд
Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа
Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения»
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
