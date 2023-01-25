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Киноафиша Новости Уиллем Дефо и другие актеры получили роли в романтическом триллере Pet Shop Boys

Уиллем Дефо и другие актеры получили роли в романтическом триллере Pet Shop Boys

25 января 2023 13:31
Уиллем Дефо и другие актеры получили роли в романтическом триллере Pet Shop Boys

Лента стала режиссерским дебютом сын Джулиана Шнабеля.

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо добавил в свою фильмографию еще один любопытный проект. По сведениям Variety, артист недавно снялся в небольшом романтическом триллере «Парни из зоомагазина» (Pet Shop Boys), съемки которого уже завершились.

Дефо сыграл персонажа второго плана, а ведущие роли исполнили Джек Ирв («Всевидящее око») и Дарио Язбек Берналь («Тогда и сейчас»). В остальной каст вошли Питер Сарсгаард («Бэтмен»), Эмманюэль Сенье («Офицер и шпион»), Хорди Молья («Джек Райан»), Луис Канселми («Призрачная башня»), Камилль Роу («Вторжение») и Анджела Сарафян («Мир Дикого Запада»).

Уиллем Дефо и другие актеры получили роли в романтическом триллере Pet Shop Boys

Предстоящий фильм расскажет о взаимоотношениях импульсивного и выбивающегося из общей массы парня Алехандро (Берналь) с молодым работником нью-йоркского зоомагазина Джеком (Ирв). Подружившись, главные герои погружаются в «кроличью нору» порока.

Снял фильм режиссер-дебютант Олмо Шнабель, сын известного режиссера Джулиана Шнабеля («Скафандр и бабочка», «Ван Гог. На пороге вечности»). Комментируя проект, Олмо отметил, что очень давно хотел реализовать этот проект, поэтому искренне благодарен за предоставленную возможность. Сценарий Шнабель-младший написал в соавторстве с Ирвом и Галеном Кором.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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