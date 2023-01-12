Стало известно, когда выйдет первый трейлер «Форсажа 10»

При этом готовится не один, а сразу два ролика.

На прошлой неделе Вин Дизель начал подогревать интерес к релизу дебютного трейлера «Форсажа 10», сообщив, что выход первого промовидео состоится уже в следующем месяце. После этого портал Collider решил углубиться в ситуацию и выяснил несколько интересных подробностей. По данным ресурса, студия Universal Pictures представит первый ролик высокооктанового блокбастера 10 февраля. Хронометраж обещают выше стандартного — больше трех минут. Кроме того, спустя два дня, во время Супербоула будет представлен еще один тизер.

Сюжет очередной главы скоростной саги Доминика Торетто (Дизель) и его семьи пока не раскрывается, но известно, что в продолжении гонщик столкнется с новым загадочным злодеем в исполнении Джейсона Момоа, а также снова пересечется с опасной кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон). Кроме того, в ленте представят новых важных персонажей, которых сыграли Бри Ларсон, Алан Ричсон и Даниэла Мелшиор.

В многочисленном актерском составе боевика также задействованы Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Карди Би, Сон Ган и Рита Морено. По неподтвержденным данным, в десятой части состоится камео Галь Гадот. За постановку очередного фильма киносерии, чей бюджет, по слухам, уже достиг $340 млн, на этот раз отвечает француз Луи Летерье («Невероятный Халк», «Битва Титанов»).

«Форсаж 10» выйдет в прокат 19 мая.