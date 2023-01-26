Несчастные супруги решают изменить свою жизнь в новом трейлере комедии «Свободные отношения»

Появился новый трейлер отечественной романтической комедии «Свободные отношения». Центральные роли в фильме исполнили Борис Дергачев («Идеальная семья»), Аглая Тарасова («Конец света»), Илья Соболев («Самоирония судьбы»), Анна Глаубэ («Неадекватные люди») и Николай Фоменко («Черная весна»).

В центре истории — супружеская пара в лице Илоны (Тарасова) и Артема (Дергачев). Их брак с самого начала нельзя было назвать счастливым: герои были вынуждены пожениться после первой же ночи вместе из-за внезапной беременности. Но и семь лет семейной жизни не улучшили ситуацию. Однажды Илона и Артем понимают, что совместное существование стало для них всего лишь раздражающей привычкой. Однако разводиться они не хотят, ведь это может негативно повилять на их маленького сына. Желая хоть как-то разнообразить свою скучную жизнь, герои решаются на авантюру — позволить друг другу встречаться с другими людьми. Последствия этого необычного эксперимента выходят далеко за рамки их ожиданий.

Постановщиком картины выступил Дмитрий Невзоров, наиболее известный по сериалам «Отпуск», «Полярный» и «Остров».

«Свободные отношения» выйдут в прокат 9 февраля 2023 года.