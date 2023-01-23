В российский прокат выйдет фэнтезийный фильм с Джеки Чаном «Рыцарь теней»

Приключенческая лента попадет в кинопрокат РФ с опозданием на четыре года.

Легендарный Джеки Чан возвращается на экраны российских кинотеатров. Кинокомпания Capella Film объявила о выпуске в отечественный прокат фэнтзийной экшен-комедии «Рыцарь теней». Релиз состоится 23 февраля. Также появился локализованный постер.

В центре сюжета — волшебник Пу Сунлин (Чан), который охотится на различных колдунов из других измерений. Помогает ему в этом деле горстка веселых гоблинов. Все вместе они живут на вершине горы, до которой практически невозможно добраться. Однажды судьба сводит протагониста с самым грозным врагом из всех возможных. Могущественный злой чародей питается душами молодых девушек, обещая им вечную красоту. Новое приключение пугает Пу, но он не привык отступать, поэтому решает дать отпор коварному злодею.

Снял фильм режиссер Янь Цзя («Жуки 3D»), сценарий написал Лю Бохань («Возвращение бывших»). Вместе с Чаном в фильме снялись Элейн Чжун, Этан Жуань, Линь Пэн, Остин Линь, Цяо Шань, Чарльз Луу, Лэнс Луу, Марк Луу и Пань Чанцзян.

В Китае «Рыцарь теней» вышел еще в 2019 году.